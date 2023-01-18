Что делать, если телефон сильно разряжается за ночь

В большинстве случаев низкий заряд смартфона далеко не всегда говорит об износе батареи.

Если телефон разряжается за ночь, появляются мысли о неисправности аккумулятора. Но на самом деле в большинстве случаев дело не в износе батареи.

Об этом пишет портал iTechUA.

Издание рассказывает об основных причинах быстрой разрядки смартфона ночью.

Так, одна из наиболее распространенных причин – автоматическое обновление программ. По умолчанию эта функция включена в магазин приложений Google Play, и как только выходит очередная версия ПО, начинается загрузка новых компонентов.

Чтобы устранить эту проблему, зайдите в настройках в разделе «Автообновление программ» и в списке действий выберите «Никогда».

Также смартфон будет быстро разряжаться ночью, если включены Wi-Fi, 4G, GPS и не закрыты приложения.

Если забыть закрыть приложения и отключить Wi-Fi, телефон может разрядиться в течение нескольких часов.

Как сообщал Курсор, во время зарядки телефона важно не допускать ошибок и тогда можно существенно продлить срок службы аккумулятора. Самое неприятное в смартфоне — это уникальная способность разряжаться в самый нужный момент. Пока батарея новая, он держит зарядку долго. Но впоследствии ресурс АКБ снижается, и начинаются проблемы.

Важно избегать постоянной зарядки смартфона до максимума, то есть не доводить до 100%. Современные литий-ионные батареи от такой зарядки быстро изнашиваются. В идеале, нужно заряжать гаджет примерно до 85%, лучше делать это в несколько подходов, тогда аккумулятор будет служить дольше. Эксперты рекомендуют заряжать смартфон за несколько сессий.

Еще одна распространенная ошибка — это использование некачественных, неоригинальных зарядок. Это приводит к снижению емкости батареи, поэтому возьмите за правило использовать оригинальные аксессуары.

Ранее Курсор писал, почему нельзя спать рядом со смартфоном.

Еще мы сообщали, что названы приложения, которые безбожно воруют заряд вашего смартфона.