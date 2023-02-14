Названы пять привычек, которые убивают аккумулятор смартфона

В 99% смартфонах аккумулятор не съемный. Чтобы его заменить, необходимо иметь соответствующие навыки или отдавать гаджет в сервисный центр.

Большинство пользователей сменяет свой смартфон на новый именно в тот момент, когда устройство не держит заряд. Впоследствии любой аккумулятор деградирует — так он устроен. Но есть не менее пяти привычек, которые убивают батарею вашего гаджета. Информация касается как смартфонов, так и планшетов.

Об этом пишет портал GSMinfo.

Постоянно заряжать свой смартфон

Многие пользователи, особенно те, кто работает в офисе, постоянно держат свой смартфон на зарядном устройстве, чтобы он не терял заветных процентов. Данный подход неправильный – ставить на зарядку нужно в том случае, когда вы получаете сообщение о низком заряде батареи (примерно на оставшихся 20% емкости). Чтобы не остаться без связи, можно носить с собой портативный аккумулятор (Power Bank).

Конечно, если вам нужен смартфон со 100% зарядкой, его можно заряжать на любом уровне. Можно так поступать периодически, но постоянно не стоит.

Разряжать телефон в ноль

Такой подход теряет батарею – аккумулятор не любит глубокий разряд. Внутри смартфона есть контроллер, который не даст уйти батареям в глубокий разряд, но и он на 100% не гарантирует, что батареи будет от этого хорошо. Как уже написано выше, ставим гаджет на зарядку примерно на 20% от уровня заряда.

Нагревать смартфон

Аккумулятор также восприимчив к высоким температурам. В процессе работы внутри смартфона нагреваются микросхемы, дисплей и аккумулятор. В случае, если подключите гаджет к зарядному устройству, батарея будет нагреваться еще сильнее. В совокупности это даст очень высокую температуру, точно не благоприятно действующую на химические процессы внутри батареи. Здесь все просто – не стоит заряжать смартфон, если вы играете в игру или смотрите фильм.

Пользоваться всем сразу и одновременно

Любая активированная настройка в смартфоне (например, Wi-Fi и Bluetooth) увеличивает потребление энергии от аккумулятора. Хорошо, если вам нужна эта настройка сейчас. Плохо, если опция активирована, но вы ею не пользуетесь. Отсюда вывод: отключайте то, что сейчас вам не нужно. Различные настройки типа “автоматический поворот экрана”, “автояркость” и другие датчики – тоже выключайте. Чем меньше циклов заряд-разряд, тем дольше прослужит ваш аккумулятор.

Пользоваться смартфоном при экстремальных температурах

Если внимательно изучить эксплуатационные характеристики, то для обычного смартфона они примерно таковы – устройство должно работать при температуре от 0 до +35 градусов. Все, что выше или ниже, может губительно действовать как на само железо смартфона, так и на аккумулятор. Не стоит ставить на зарядку гаджет, если вы только пришли с сильного мороза. Не заряжайте устройство в теплом помещении и рядом с источниками тепла.

Помните! В 99% смартфонах аккумулятор не съемный. Чтобы заменить аккумулятор, необходимо иметь соответствующие навыки или отдавать гаджет в сервисный центр.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.