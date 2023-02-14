Названы пять привычек, которые убивают аккумулятор смартфона

Большинство пользователей сменяет свой смартфон на новый именно в тот момент, когда устройство не держит заряд. Впоследствии любой аккумулятор деградирует — так он устроен. Но есть не менее пяти привычек, которые убивают батарею вашего гаджета. Информация касается как смартфонов, так и планшетов.
Об этом пишет портал GSMinfo.
Постоянно заряжать свой смартфон
Многие пользователи, особенно те, кто работает в офисе, постоянно держат свой смартфон на зарядном устройстве, чтобы он не терял заветных процентов. Данный подход неправильный – ставить на зарядку нужно в том случае, когда вы получаете сообщение о низком заряде батареи (примерно на оставшихся 20% емкости). Чтобы не остаться без связи, можно носить с собой портативный аккумулятор (Power Bank).
Конечно, если вам нужен смартфон со 100% зарядкой, его можно заряжать на любом уровне. Можно так поступать периодически, но постоянно не стоит.
Разряжать телефон в ноль
Такой подход теряет батарею – аккумулятор не любит глубокий разряд. Внутри смартфона есть контроллер, который не даст уйти батареям в глубокий разряд, но и он на 100% не гарантирует, что батареи будет от этого хорошо. Как уже написано выше, ставим гаджет на зарядку примерно на 20% от уровня заряда.
Нагревать смартфон
Аккумулятор также восприимчив к высоким температурам. В процессе работы внутри смартфона нагреваются микросхемы, дисплей и аккумулятор. В случае, если подключите гаджет к зарядному устройству, батарея будет нагреваться еще сильнее. В совокупности это даст очень высокую температуру, точно не благоприятно действующую на химические процессы внутри батареи. Здесь все просто – не стоит заряжать смартфон, если вы играете в игру или смотрите фильм.
Пользоваться всем сразу и одновременно
Любая активированная настройка в смартфоне (например, Wi-Fi и Bluetooth) увеличивает потребление энергии от аккумулятора. Хорошо, если вам нужна эта настройка сейчас. Плохо, если опция активирована, но вы ею не пользуетесь. Отсюда вывод: отключайте то, что сейчас вам не нужно. Различные настройки типа “автоматический поворот экрана”, “автояркость” и другие датчики – тоже выключайте. Чем меньше циклов заряд-разряд, тем дольше прослужит ваш аккумулятор.
Пользоваться смартфоном при экстремальных температурах
Если внимательно изучить эксплуатационные характеристики, то для обычного смартфона они примерно таковы – устройство должно работать при температуре от 0 до +35 градусов. Все, что выше или ниже, может губительно действовать как на само железо смартфона, так и на аккумулятор. Не стоит ставить на зарядку гаджет, если вы только пришли с сильного мороза. Не заряжайте устройство в теплом помещении и рядом с источниками тепла.
Помните! В 99% смартфонах аккумулятор не съемный. Чтобы заменить аккумулятор, необходимо иметь соответствующие навыки или отдавать гаджет в сервисный центр.
Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.
Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона.