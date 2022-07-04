Названы самые мощные Android-смартфоны

Бенчмарк Antutu, который занимается сбором и анализом данных производительности смартфонов, сообщил о том, что в июне самым мощным Android-смартфоном стал Black Shark 5Pro.

Бенчмарк Antutu составил рейтинг смартфонов по уровню производительности. Список самых мощных Android-устройств в июне возглавили устройства с процессором Snapdragon 8 Gen1.

К указанному чипу в списке лидеров добавились устройства с Dimensity 9000. Такой процессор получили Vivo X80 и Oppo Find X5 Pro. Тройку лидеров представляют устройства Black Shark 5Pro, Lenovo LegionY90 и Nubia RedMagic 7Pro. Следом за ними в списке самых мощных флагманов прошлого месяца идут iQoo 9 и 9 Pro. В список также вошли Vivo X80 Pro, iQoo Neo6 и Xiaomi 12Pro.

Все статистические данные были собраны бенчмарком с 1 по 30 июня. Для составления рейтинга AnTuTu использует средние, а не максимальные данные теста. Все устройства прошли не менее тысячи тестов механизма бенчмарка. Модели с меньшим количеством тестов не включены в список.