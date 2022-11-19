Названы самые плохие пароли 2022 года

Специалисты компании NordPass проанализировали 3ТБ паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2022 году, и составили список 200 самых распространенных и одновременно ненадежных паролей. Десятка «лидеров» из года в год остается практически неизменной и состоит из простейших комбинаций, которые можно подобрать менее чем за секунду.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что худшим стал пароль password, которое выбрали для защиты своих данных почти пять миллионов человек — преимущественно, из англоязычных стран. На его подбор тратится, как правило, менее секунды.

На втором месте с тем же результатом по времени оказалась ранее самая популярная комбинация цифр 123456. Ее установили около полутора миллионов пользователей.

Третья строчка досталась цифровой последовательности 123456789 — ее предпочли чуть более 400 тыс. пользователей. Не исключено, что они разочаровались в предыдущем пароле и решили заменить его на чуть более сложный.

На четвертом месте оказалось слово guest, которое установили в качестве пароля чуть более 376 тыс. человек. На обход этой защиты нужно в среднем 10 секунд. Интересно, что согласно исследованию все того же NordPass, этот вариант чаще выбирают женщины.

На пятом месте оказалось всеми любимое и ставшее мемным qwerty. Его по-прежнему ломают за доли секунды, но теперь этот пароль хотя бы перестал быть самым популярным — его выбрало ровно 300 тыс. человек.

Комбинации 12345678 и 111111 заняли, соответственно, шестое и седьмое места рейтинга. Им доверяют 284 тыс. и 229 тыс. пользователей.

Оригинальная последовательность 12345 обосновалась на восьмой позиции. Ее взламывают менее чем за секунду, что наверняка будет неприятной новостью для 188 тыс. выбравших этот пароль.

На девятом месте по популярности оказалось необычное сочетание col123456. Ему доверили свою цифровую безопасность 140 тыс. пользователей. На взлом устройства, защищенного этой комбинацией, понадобится 11 секунд.

Замыкает десятку худших паролей 123123. В ее надежность верят 127 тыс. пользователей, а ломают ее за доли секунды.

Как сообщал Курсор, компания NordPass опубликовала отчет за 2021 год о самых популярных паролях в Израиле и 49 других странах.

Также Курсор информировал о том, что делать, если забыли пароль на iPhone или iPad.