Названы самые популярные пароли 2022 года: что чаще всего используют в Израиле

9 из 10 распространенных паролей можно взломать менее чем за секунду.

Специалисты провели исследование, касающееся самых популярных паролей среди пользователей.

Об этом сообщает NordPass.

Известно, что NordPass является сервисом, который позволяет хранить пароли. Разработчики каждый год анализируют обезличенную информацию пользователей и, на основании этого, составляют рейтинг самых популярных кодовых слов. В этом году эксперты провели 3 терабайт данных.

Оказалось, что наибольшим спросом в 2022 году пользуются следующие пароли:

password

123456

123456789

guest

qwerty

12345678

111111

12345

col123456

123123

Среди израильтян рейтинг выглядит следующим образом:

sha256

123456

12345

123123

123456789

12345678

1234

121212

11111

111111

Согласно статистике, 9 из 10 популярных паролей можно взломать менее чем за секунду. Лишь на подбор «col123456» придется потратить 11 секунд.

В США чаще всего пользуются паролем «guest», в Германии и Франции – «123456», в Великобритании – «password».

Вариантами «password» и «123456» пользуются одинаково часто как мужчины, так женщины – эти пароли лидируют в обеих категориях. Любопытно, что третье место разнится: мужчины используют «col123456», а женщины – «guest».

Вариант «col123456» среди представителей женского пола даже не вошел в 10 самых популярных комбинация. Также специалисты утверждают, что у мужчин в ТОП-10 в основном встречаются цифры.

Ранее эксперт случайно обнаружил, что можно взломать блокировку любого смартфона.

Также «Курсор» сообщал, что делать, если забыли пароль на iPhone или iPad.