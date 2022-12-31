Названы ТОП-10 важнейших открытий 2022 года

Самые важные открытия человечества значительно продвинули мир вперед в сфере технологий, космоса и медицины.

Эксперты собрали самые значительные открытия и достижения в сфере технологий, которыми отличился богатый на события 2022 год.

Об этом пишет Фокус.

Поскольку угроза столкновения с Землей астероидов вполне возможна, то ученые NASA разработали и успешно испытали миссию Dart. Ученые в сентябре направили навстречу небольшому астероиду Диморфос, который вращался вокруг другого астероида Дидим, космический аппарат, который врезался в астероид и изменил его направление.

Позже в октябре ученые подтвердили, что действительно смогли отклонить астероид Диморфос от его орбиты. Это даст Земле шанс отразить возможный космический удар в будущем.

Космический телескоп Уэбба. Сверхмощный телескоп появился на орбите 24 января 2022 года. Проект оценивается в 10 млрд долларов и рассчитан на 25 лет. NASA уже 12 юля опубликовало первые снимки, выполненные этим телескопом.

Пересадка человеку свиного сердца. 7 января 57-летнему мужчине с неизлечимой болезнью сердца провели уникальную операцию по пересадке генетически модифицированного свиного сердца. Пациент страдал аритмией и последние недели постоянно был подключен к аппарату искусственного кровоснабжения. Пациент после операции выписался из больницы и начал нормальную жизнь. Позже, в марте, он умер, но не по вине пересаженного органа.

Расшифрован геном человека. 20-летний исселедования ученых, работавших над секвенированием ДНК человека, смогли выявить полную картину генетической последовательности ДНК человека. Теперь нам известна полная версия генома человека, которая состоит из 3,055 миллиарда пар оснований, построеннх из хромосом и генов, и 19 969 генов.

Прорыв в термоядерной энергетике. Ученые провели термоядерную реакцию, которая дала больше энергии, чем до запуска. Это крупнейший прорыв в области. Если энергия ядерного синтеза будет коммерциализирована, то она станет чистым и возобновляемым источником энергии. Это поможет значительно сократить количество радиоактивных отходов от АЭС.

Запуск Большого адронного коллайдера. После трехлетнего перерыва на техобслуживание и модернизацию, заработал Большой адронный коллайдер, и уже в июле в ЦЕРНе заявили об открытии трех новых экзотических частиц.

Первое фото черной дыры внутри Млечного Пути. У черных дыр нет поверхности, как у планет или звезд. При помощи телескопа Event Horizon астрономам удалось впервые сделать фотографию «огненного кольца» вокруг сверхмассивной черной дыры.

«Кротовая нора» на квантовом компьютере. Кротовые норы – это теоретические структуры, подобные туннелям, которые ведут в разные точки пространства-времени. Ученые смоделировали на квантовом компьютере две черные дыры, передав между ними сообщение. Таким образом удалось создать туннель в пространстве-времени.

Найдена гробница Клеопатры. Затерянная гробница является «Святым Граалем» для археологов-египтологов. В Египте подтвердили, что туннель длиной 1300 метров, который опускается на глубину 13 метров. В конце этого туннеля может находиться знаменитая гробница Клеопатры. Ранее на этом месте находили каменную голову Клеопатры вместе с 22 монетами.

Выращенные в лаборатории клетки мозга умеют играть в видеоигры. Исследователи из мельбурнского стартапа Cortical Labs впервые доказали, что 800 000 клеток мозга могут выполнять целенаправленные задачи — в данном случае Pong. «Эта новая способность научить клеточные культуры выполнять задачу и управлять лопастью, чтобы возвращать мяч, открывает новые возможности для открытий, которые будут иметь далеко идущие последствия для технологий, здоровья и общества» — сказал доктор Адил Рази, автор исследования.

Ранее Курсор писал, что астрономы охотятся за сигналами разумной внеземной жизни.