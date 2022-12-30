Астрономы охотятся за сигналами разумной внеземной жизни

В рамках проекта Breakthrough Listen новый суперкомпьютер, развернутый на радиотелескопе MeerKAT в отдаленном регионе Кару в Южной Африке, начал искать так называемые техносигнатуры около миллиона ближайших звезд.

Звезды включают звезды во всей галактической плоскости Млечного Пути, а дополнительная мощность MeerKAT увеличивает количество целей, включенных в поиск, в 1000 раз. Программа также рассмотрит 100 близких галактик в широком диапазоне длин волн электромагнитного излучения, включая радиоволны и оптический свет. Поиск этой популяции звезд займет два года, и в обычном режиме наблюдения MeerKAT должен быть в состоянии обнаружить передатчик, похожий на самые яркие радиомаяки Земли, на расстоянии 250 световых лет.

Разработка и установка самой мощной цифровой аппаратуры, когда-либо использовавшейся в таких поисках, занимала команду Breakthrough Listen в течение последних трех лет. MeerKAT присоединится к нескольким другим телескопам, уже участвующим в проекте, включая телескоп Green Bank (GBT) в Западной Вирджинии и телескоп Parkes в Австралии.

Однако, в отличие от этих других телескопов, MeerKAT не будет механически перемещаться, чтобы смотреть на цели по всему небу, потому что его поле зрения уже достаточно широкое, чтобы охватить большую область, содержащую множество звездных целей. Таким образом, управляя телескопом в фоновом режиме, исследователи Breakthrough Listen получат доступ к радиотелескопам MeerKAT почти 24 часа в сутки, семь дней в неделю. MeerKAT может одновременно сканировать 64 цели в своем основном поле зрения, что означает, что телескоп поможет устранить сигналы, исходящие от созданных человеком технологий, таких как спутники, вращающиеся вокруг Земли.

Команде Breakthrough Listen пришлось разработать сложное ПО для таргетинга и планирования, а также автоматизированный конвейер обработки данных, который в режиме реального времени извлекает информацию из MeerKAT для поиска интересных или необычных сигналов.

«Одной из первых целей, которую мы будем наблюдать, является наша ближайшая соседняя звезда, Проксима Центавра , которая, по-видимому, содержит две маленькие каменистые планеты в обитаемой зоне звезды», — говорится в заявлении С. Пита Уордена, исполнительного директора Breakthrough Initiatives.

Ранее Курсор писал, что ученые разрабатывают официальный «протокол контактов с инопланетянами». Если бы завтра внеземная жизнь отправила сообщение на Землю, как бы отреагировало человечество? По словам исследователей, на этот вопрос нет ответа и это является проблемой.

Курсор писал, что ученые предположили, как инопланетяне могут общаться между собой. Британские ученые выдвинули теорию, которая предполагает, что инопланетяне могут общаться между собой в межзвездном пространстве с помощью квантовой связи.

Стало известно, что NASA организовало команду «ловцов НЛО». Перед созданной командой стоит гигантская задача, учитывая огромное количество имеющихся данных.

Курсор сообщал, что британский миллионер собирается охотиться на НЛО с помощью военного радара.

Напомним, что ученые засекли странный сигнал из космоса, похожий на сердцебиение.