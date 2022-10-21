Не может общаться: техник SpaceX травмировался во время испытания ракеты

Управление по охране труда и здоровья США (OSHA) рассказало о несчастном случае, который произошел с техником компании SpaceX на производстве. Мужчина во время испытания ракетного двигателя получил травму и оказался на два месяца в коме.

Об этом сообщает Semafor.

Инцидент произошел в январе текущего года на заводе компании в Хоторне (Калифорния, США). Работник выполнял пневматическую проверку давления на двигателе Raptor 2 и был травмирован, потому что оторвалась крышка топливного контроллера.

В отчете OSHA сказано, что на момент аварии процедура проводилась «с использованием автоматизированной программы в противовес обычному ручному методу, который использовался в предыдущих операциях». В результате аварии техник получил перелом черепа и травму головы. Его госпитализировали в больницу в состоянии комы, в которой он провел два месяца.

Из-за несчастного случая OSHA оштрафовала SpaceX на 18 475 долларов за нарушение техники безопасности.

Сейчас пострадавший вышел из комы, но все еще не может общаться и «не может выжить без медицинской помощи, по словам адвоката семьи и его зятя». OSHA присвоила инциденту самый высокий уровень наказания. Его расследование все еще продолжается.

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