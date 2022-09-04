Эксперты назвали главную опасность спутников SpaceX для Земли

Слишком поздно обнаруженный околоземный астероид может в худшем случае иметь катастрофические последствия для нашей планеты.

Если такие компании, как SpaceX или Oneweb, достигнут поставленных целей, десятки тысяч спутников могут оказаться на орбите всего через несколько лет. Ученые давно предупреждают о том, что это может привести к большему количеству столкновений.

Об этом сообщает портал Nnews.

Отмечается, что такая ситуации может иметь серьезные последствия — по крайней мере, этого опасаются специалисты, наблюдающие за астероидами. Слишком поздно обнаруженный потенциально опасный околоземный астероид может в худшем случае иметь катастрофические последствия для Земли.

Так, из опрошенных 34 экспертов по наблюдению и защите от астероидов почти три четверти выразили как минимум «умеренную обеспокоенность», еще четверть были «крайне озабочены».

По словам анонимного участника опроса, особенно в сумерках, которые очень важны для поиска околоземных астероидов и комет, низкоорбитальные спутники могут оказать существенное влияние на наблюдение.

Запуск зондов, предназначенных для управления траекторией астероидов, таких как проект NASA «DART», также может быть сорван из-за множества спутников на орбите.

В то же время не все опрошенные видят ситуацию такой угрожающей.

«Некоторые эксперты отрицают, что программное обеспечение сможет отфильтровать большую часть помех от искусственных спутников во время наблюдения с Земли. С другой стороны, по словам другого эксперта, наземные обсерватории теряют свою эффективность и значение в изучении космоса», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, SpaceX преодолела ключевое препятствие для своего плана по запуску гигантского футуристического ракетного корабля на орбиту из Техаса.

На высоте почти 400 футов (120 метров) Starship является самой мощной из когда-либо построенных ракет, предназначенных для доставки людей на Луну и Марс. NASA намерено использовать его для высадки астронавтов космического агентства на Луну, запланированной не ранее 2025 года.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые подремонтировали фото удивительного звездного скопления Ruprecht 106.