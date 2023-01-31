Не только оплата: как можно использовать NFC в смартфоне

Технология NFC имеет огромный потенциал, просто не все знают о всех сферах его применения.

NFC-модуль большинством пользователей используется исключительно как средство бесконтактной оплаты. Однако у него есть и другие способы применения.

Об этом сообщает ITecha.

Технические эксперты посоветовали, как использовать все возможности NFC. NFC (Near Field Communication) – это технология беспроводной связи, которая осуществляет обмен данными на малых расстояниях. Поэтому, в первую очередь, модуль можно использовать для обмена информацией между двумя устройствами, передавая небольшие объемы данных. Передача данных происходит, когда устройства находятся в непосредственной близости, поскольку технология работает примерно на расстоянии 10 сантиметров, но скорость передачи все равно остается низкой. Через NFC можно передавать контакты, заметки, фотографии, документы или координаты на карте.

Технология NFC имеет огромный потенциал, но самое главное – дает возможность удаленно открывать доступ при контакте смартфона и считывающего устройства. Где это используют:

Гостиницы. Можно открыть дверь номера с помощью мобильного приложения и NFC-модуля вместо использования обычных ключей. Это намного ускоряет и упрощает вход и выход из номера.

Офисы. NFC мгновенно проводит идентификацию личности – работникам не нужно носить физические карты доступа или ключи от помещений, открывая их с помощью смартфона.

Домофон. Специальные программы умных домофонов с помощью смартфона легко откроют дверь.

Каршеринг. Использование NFC в приложениях сервисов обеспечивает быстрый доступ к авто и фиксирует время аренды.

Многие устройства беспроводной связи (наушники, колонки и другие) можно «коннектить» с телефоном с помощью NFC, просто поднося их к гаджету. То есть не потребуется входить в настройки Bluetooth каждый раз.

Также NFC-метки широко применяются для подключения к Wi-Fi или Bluetooth, установки будильника, активации умной техники и т.д. Для использования этих меток дома достаточно приобрести их, задать действия через специализированное приложение, а затем включать в любое время, приближая телефон с включенным NFC к метке. Так действие выполнится мгновенно.

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