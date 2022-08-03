Неизвестный бизнесмен внезапно купил Биткоинов на 3 млрд. долларов

Личность этого «кита» остается неизвестной, поэтому это может быть как частный предприниматель, так и юридическое лицо. Но можно с уверенностью сказать, что такая крупная покупка определенно повлияла на стоимость BTC.

Кризис, из которого криптовалютная индустрия все еще пытается выйти, напугал не всех инвесторов. Пока биткоин пытается удержаться на уровне $23 000 за монету, неизвестный человек за неделю купил почти 133 тысячи BTC.

По данным BitInfoCharts, новый биткоин-«кит» (так называют крупнейших криптоинвесторов) начал скупать BTC в июле, и с тех пор сообщество безуспешно пытается установить, кто он такой. Согласно курсу крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 2 августа стоимость криптовалюты в его кошельке превышает 3 млрд долларов.

Это позволило «киту» войти в тройку крупнейших владельцев биткоина в мире, но с тех пор никаких вливаний в крупнейший по рыночной капитализации цифровой актив не было, и даже наоборот — 1 тыс. монет были удалены из кошелька.

Курсор ранее писал, что эксперт спрогнозировал рост стоимости Биткоина. Криптоаналитик Inmortal предсказал рост стоимости биткоина на 20% в ближайшее время. По словам эксперта, ближайшие 3-4 дня являются критическими для дальнейшего развития событий со стоимостью флагманской криптовалюты — в этот период станет известно, будет ли BTC расти дальше или его стоимость снова упадет.