Эксперт спрогнозировал рост стоимости Биткоина

Криптоэксперт Inmortal считает, что в ближайшее время цена Биткоина может достичь отметки в 30 тысяч долларов, однако криптовалюта не сможет закрепиться.

Криптоаналитик Inmortal предсказал рост стоимости биткоина на 20% в ближайшее время. По словам эксперта, ближайшие 3-4 дня являются критическими для дальнейшего развития событий со стоимостью флагманской криптовалюты — в этот период станет известно, будет ли BTC расти дальше или его стоимость снова упадет.

По мнению аналитика, биткоин поднимется до отметки $30 000, однако такой всплеск не будет долгосрочным и не приведет к началу бычьего цикла. Inmortal убежден, что криптовалютная зима продлится все лето, а затем начнется период консолидации. На момент написания статьи ВТС торгуется на уровне $22 662, снизившись за день более чем на 4%.

Напомним, что вчера стоимость биткоина выросла более чем на 7% за день, он торговался на уровне $23 749 — благодаря этому весь криптовалютный рынок достиг капитализации в $ 1,11 трлн.

Курсор ранее писал, что криптовалютную зиму переживет только биткоин. Кризис криптовалютного рынка усиливается с каждым днем. Рынок переживает мощный обвал из-за ужесточения политики ФРС США. Ожидание повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов вместо 50 повергло инвесторов в панику, снизив привлекательность рискованных активов, к которым относят криптовалюты.

Также сообщалось, что цена биткоина резко упала ниже уровня в 25 тысяч долларов. Обвал криптовалютного рынка поставил следом за падением рынка американского рынка акция. Цена впервые в этом году снизилась ниже психологического уровня в 25 тысяч.