Нет ничего идеального: Tesla Model S провалила тест-драйв

Автор канала AI Drivr при поддержке жены и друзей отправился в тупик, чтобы проверить, насколько хороша система Full Self-Driving (FSD) от Tesla.
Впечатления и выводы эксперта представлены на avtosota.
Во время тест-драйва максимальная скорость автомобиля не превышала 40 км/ч.
Первый тест с куском картонной коробки сразу показал несовершенство авто: хотя FSD и обнаружил препятствие, но по какой-то причине решил его не обходить: кусок картона был опрокинут. Однако уже во второй раз Model S изменила свою траекторию.
Второе препятствие представляло собой целую картонную коробку темно-серого цвета, которую сначала положили на асфальт, а затем поставили на бок. Автопилот распознал препятствие только во втором случае.
Хороший результат оказался при тестировании препятствия в виде колеса, поставленного поперек дороги. С этим проблем у «автопилота» не возникло: как со статически установленным, так и с выкатывающимся на проезжую часть перед Tesla. Это препятствие автомобиль определял как другое транспортное средство.
Также не возникло проблем с «неизвестным летающим объектом», в роли которого выступила жена блоггера, спрятавшаяся за светоотражающим экраном.
Выводы: система Full Self-Driving по-прежнему не идеальна, что доказали тесты AI Drivr, и вряд ли может позиционироваться как полноценный «автопилот».
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