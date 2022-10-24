Нет ничего идеального: Tesla Model S провалила тест-драйв

Пока полноценно заменить водителя системе Full Self-Driving от Tesla не удалось. Во время тест-драйва автопилот срабатывал только со второго раза, и то не во всех случаях.

Автор канала AI Drivr при поддержке жены и друзей отправился в тупик, чтобы проверить, насколько хороша система Full Self-Driving (FSD) от Tesla.

Впечатления и выводы эксперта представлены на avtosota.

Во время тест-драйва максимальная скорость автомобиля не превышала 40 км/ч.

Первый тест с куском картонной коробки сразу показал несовершенство авто: хотя FSD и обнаружил препятствие, но по какой-то причине решил его не обходить: кусок картона был опрокинут. Однако уже во второй раз Model S изменила свою траекторию.

Второе препятствие представляло собой целую картонную коробку темно-серого цвета, которую сначала положили на асфальт, а затем поставили на бок. Автопилот распознал препятствие только во втором случае.

Хороший результат оказался при тестировании препятствия в виде колеса, поставленного поперек дороги. С этим проблем у «автопилота» не возникло: как со статически установленным, так и с выкатывающимся на проезжую часть перед Tesla. Это препятствие автомобиль определял как другое транспортное средство.

Также не возникло проблем с «неизвестным летающим объектом», в роли которого выступила жена блоггера, спрятавшаяся за светоотражающим экраном.

Выводы: система Full Self-Driving по-прежнему не идеальна, что доказали тесты AI Drivr, и вряд ли может позиционироваться как полноценный «автопилот».

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