Новый год каждые 5 дней: Ученые нашли уникальную планету

16:40, Сегодня
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Фото: canva.com

Необычная планета совершает полный оборот вокруг своей карликовой звезды всего за 4,6 дня.

Ученые нашли планету, которая вращается вокруг своей оси так быстро, что новый год начинается на ней каждые 5 дней. Она похожа на наш Юпитер, но ее масса в три раза выше.

Об этом сообщает Space.com.

Планета получила название TOI-778 b. Она совершает полный оборот вокруг своей карликовой звезды всего за 4,6 дня. Спутник этой планеты почти на 2 миллиарда лет моложе нашего Солнца, и значительно превышает его в размерах (показатели выше на 71%). Расстояние между TOI-778 b и звездой, вокруг которой она вращается, так невелико, что с ее поверхности испаряется даже железо, поскольку температура на ней достигает 1227 градусов по Цельсию.

Отметим, что если сравнивать с нашей Галактикой, то рекордсменом по своей близости к Солнцу является Меркурий, расстояние между ними составляет 46 млн км, в то время, как путь от TOI-778 b до планеты, вокруг которой она вращается, составляет всего на 9 млн км.

Ученые сообщают, что найденная ими звезда находится в 530 световых годах от Земли.

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