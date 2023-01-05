Новый год каждые 5 дней: Ученые нашли уникальную планету

Ученые нашли планету, которая вращается вокруг своей оси так быстро, что новый год начинается на ней каждые 5 дней. Она похожа на наш Юпитер, но ее масса в три раза выше.

Об этом сообщает Space.com.

Планета получила название TOI-778 b. Она совершает полный оборот вокруг своей карликовой звезды всего за 4,6 дня. Спутник этой планеты почти на 2 миллиарда лет моложе нашего Солнца, и значительно превышает его в размерах (показатели выше на 71%). Расстояние между TOI-778 b и звездой, вокруг которой она вращается, так невелико, что с ее поверхности испаряется даже железо, поскольку температура на ней достигает 1227 градусов по Цельсию.

Отметим, что если сравнивать с нашей Галактикой, то рекордсменом по своей близости к Солнцу является Меркурий, расстояние между ними составляет 46 млн км, в то время, как путь от TOI-778 b до планеты, вокруг которой она вращается, составляет всего на 9 млн км.

Ученые сообщают, что найденная ими звезда находится в 530 световых годах от Земли.

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