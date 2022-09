Первый в мире космический таран: корабль NASA сбил астероид с орбиты

Американское космическое агентство NASA впервые в истории испытало средство защиты от астероидов, которые могут угрожать столкновением с Землей.

Об этом сообщают detaly.

Во вторник 27 сентября американский беспилотный космический аппарат запланированно врезался в астероид, чтобы сдвинуть его с орбиты.

Аппарате DART (Double Asteroid Redirection Test) запустили с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

Сбитый объект — астероид Диморф (Dimorphos), диаметром 168 метров, который вращался вокруг другого астероида (Дидим) диаметром 780 метров. Время обращения — 11 часов 55 минут.

Столкновение спроектировали для того, чтобы предотвратить возможное столкновение астероида с Землей. Конечно, столкновения быть не должно было, но важно было убедиться в работе данного метода.

До столкновения DART весом 500 килограммов и размерами с гольф-кар пролетел около 10 миллионов километров, набрав относительную скорость 23 тысячи километров в час. При столкновении выделяется энергия, соответствующая взрыву 3 тысяч тонн тротила. Отклонение меньшего из астероидов от орбиты должно было составить всего 1 процент (1 градус).

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022