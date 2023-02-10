Новый инструмент ИИ помогает в расшифровке древних вавилонских текстов

Лингвисты из Института ассириологии Университета Людвига-Максимилиана в Германии разработали бот с искусственным интеллектом (ИИ) по названию «Фрагментариум», который призван помочь в объединении и расшифровке неразборчивых фрагментов древних вавилонских текстов.

Об этом сообщили на сайте университета.

Профессор древних ближневосточных литератур в Институте ассириологии Энрике Хименес возглавил команду, которая оцифровала каждую сохранившуюся вавилонскую клинописную табличку ‒ за четыре года было обработано более 22 000 текстовых фрагментов.

Команда создала Fragmentarium, революционную базу данных, которая автоматизирует сборку текстовых фрагментов. Команда работала с Иракским музеем и Британским музеем, чтобы сфотографировать тысячи фрагментов.

Эта новая программа искусственного интеллекта, которая работает как с систематическими, так и с автоматическими методами, уже идентифицировала сотни новых рукописей. Кроме того, в нем сопоставляются старые текстовые фрагменты, в том числе отрывки из самой последней таблички «Эпоса о Гильгамеше», которая считается первым литературным произведением в мире.

По мнению исследователей, самая древняя известная версия эпоса, написанная клинописью на глиняных табличках более 4000 лет назад, «значительно моложе» этой недавно обнаруженной версии древнего эпоса. Очень интересно, отмечает Хименес, что в этот поздний период люди все еще копировали Гильгамеша.

«Столько работы предстоит сделать в изучении вавилонской литературы. Новые тексты, которые мы обнаруживаем, помогают нам понять литературу и культуру Вавилона в целом», — сказал Энрике Хименес.

Он планирует опубликовать «Фрагментариум» вместе с цифровой версией «Эпоса о Гильгамеше» — первой, содержащей все известные на данный момент транскрипции клинописных фрагментов — в феврале 2023 года.

«Каждый сможет поиграть с Фрагментариумом. Есть тысячи фрагментов, которые еще не идентифицированы», — говорит Хименес.

С момента начала проекта около 200 ученых со всего мира использовали онлайн-платформу для своих исследовательских проектов.

Раньше «Курсор» сообщал, что израильские эксперты прогнозируют битву разных искусственных интеллектов.