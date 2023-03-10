Новый iPhone могут презентовать уже в марте – СМИ

Согласно информации, полученной от инсайдеров, весной этого года компания Apple планирует выпустить новые модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus в уникальном желтом цвете. Слухи о выпуске новой модели iPhone были подтверждены источниками, близкими к Apple, и официальное объявление может быть сделано в ближайшее время на специальном брифинге.

Подробнее об этом информирует сайт GSMinfo.

Сообщается, что Apple всегда обновляет цветовые варианты iPhone весной, и предыдущие модели также были выпущены в этот период. Например, зеленые iPhone 13 и 13 Pro были выпущены в марте 2022 года, а фиолетовые iPhone 12 и 12 mini были представлены в апреле 2021 года. Кроме того, компания Apple также может выпустить новую коллекцию ремешков для Apple Watch, чтобы обновить свою линейку аксессуаров.

Несмотря на то, что iPhone 14 и 14 Plus уже доступны в нескольких цветах, включая Blue, Magenta, Midnight, Starlight и Product (красный), базовая модель не смогла привлечь достаточно внимания покупателей. После запуска, спрос на iPhone 14 снизился, и компания вынуждена была сократить производство всего через две недели. Однако продажи топовых моделей iPhone 14 Pro и 14 Pro Max продолжают расти благодаря новым функциям, которые не имеют базовые модели.

Топовый iPhone 14 Pro, в частности, может похвастаться новыми функциями, включая более мощный процессор A16 Bionic, Dynamic Island, улучшенную частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц и Always On Display. Кроме того, устройство оснащено новой 48-мегапиксельной камерой, которая обещает невероятные результаты. Таким образом, если вы хотите обновить свой телефон до новой модели iPhone, стоит обратить внимание на iPhone 14 Pro или 14 Pro Max.

Ранее «Курсор» информировал, что пользователи iPhone назвали любимые цвета смартфонов. Выяснилось, что 42% опрошенных владельцев Pro-моделей предпочли новый эксклюзивный цвет 14-й серии – темно-фиолетовый.