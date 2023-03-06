Пользователи iPhone назвали любимые цвета смартфонов

Фирма Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), специализирующаяся на исследовании потребительского рынка, провела опрос среди владельцев последних «яблочных» смартфонов 14-й серии. Целью было выяснить, какие цвета корпуса они предпочитали при выборе новинки.

Об этом пишет портал iTechUA.

Выяснилось, что 42% опрошенных владельцев Pro-моделей предпочли новый эксклюзивный цвет 14-й серии – темно-фиолетовый. Кстати, обычно Apple придерживалась стратегии выпуска в каждом поколении трех классических цветов (космический серый, серебристый и золотой) и одной новой окраски, но в 2022-м «космический серый» поменяли на более темный «космический черный». Однако он все равно оказался менее популярен, чем золотой, набрав 23% против 24%. Традиционный серебристый выбирали всего 11% пользователей.

В случае с базовыми iPhone 14 и iPhone 14 Plus наибольшей популярностью пользовался новый цвет – голубой, который предпочли 27% покупателей. На втором и третьем местах с минимальным отрывом оказались черный (26%) и лавандовый (24%), а вот на долю красного пришлось всего 14%.

Опрос также затронул более старые модели, которые по-прежнему официально продаются: iPhone 13 и iPhone 13 mini. Их чаще всего покупают в черном цвете (38%), синем (23%), розовом (23%), золотистом (13%) и красном (5%). А вот в случае с iPhone SE 3 62% предпочитают черный вариант, далее следует красный (23%) и золотистый (15%).

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.