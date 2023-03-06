Пользователи iPhone назвали любимые цвета смартфонов

Фирма Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), специализирующаяся на исследовании потребительского рынка, провела опрос среди владельцев последних «яблочных» смартфонов 14-й серии. Целью было выяснить, какие цвета корпуса они предпочитали при выборе новинки.
Об этом пишет портал iTechUA.
Выяснилось, что 42% опрошенных владельцев Pro-моделей предпочли новый эксклюзивный цвет 14-й серии – темно-фиолетовый. Кстати, обычно Apple придерживалась стратегии выпуска в каждом поколении трех классических цветов (космический серый, серебристый и золотой) и одной новой окраски, но в 2022-м «космический серый» поменяли на более темный «космический черный». Однако он все равно оказался менее популярен, чем золотой, набрав 23% против 24%. Традиционный серебристый выбирали всего 11% пользователей.
В случае с базовыми iPhone 14 и iPhone 14 Plus наибольшей популярностью пользовался новый цвет – голубой, который предпочли 27% покупателей. На втором и третьем местах с минимальным отрывом оказались черный (26%) и лавандовый (24%), а вот на долю красного пришлось всего 14%.
Опрос также затронул более старые модели, которые по-прежнему официально продаются: iPhone 13 и iPhone 13 mini. Их чаще всего покупают в черном цвете (38%), синем (23%), розовом (23%), золотистом (13%) и красном (5%). А вот в случае с iPhone SE 3 62% предпочитают черный вариант, далее следует красный (23%) и золотистый (15%).
Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.
Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона.