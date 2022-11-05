Нужно ли обновлять приложения в смартфоне: мнение экспертов

Из-за нехватки времени многие пользователи игнорируют уведомления о выходе обновлений для ОС и мобильных приложений.

Уведомления о выходе новых обновлений для ОС и мобильных приложений приходят на смартфоны пользователей с завидной регулярностью.

Из-за нехватки времени многие пользователи их игнорируют, говорится в материале портала ProstoMOB. Эксперты объяснили, чем чревата такая практика.

В 2021 году владельцы мобильных устройств установили на них 230 млрд мобильных апплетов. В сравнении с 2016 годом количество загруженных приложений увеличилось на 63%. Все эти апплеты нуждаются в регулярных апдейтах.

Обеспечение максимальной защиты

Обновления выпускаются разработчиками приложений не просто так. Помимо новых функций в них часто содержатся исправления уязвимостей, которые используются хакерами для хищения личных данных. Таким образом, регулярная установка обновлений не оставит злоумышленникам не единого шанса завладеть вашими данными.

Безопасность устройств близких и членов семьи

Установленные дома ПК, которые не обновляются, могут использоваться хакерами в качестве бэкдора для получения доступа к личной информации не только их владельцев, но и членов их семей. Киберпреступники могут получить доступ к социальным сетям, мессенджерам или электронной почте с целью рассылки вредоносного софта вашим контактам.

Повышение производительности устройства

Установка обновлений позволяет решить проблемы производительности, обнаруженные разработчиками во время тестирования ПО. Добровольно устанавливая на устройство апдейты, вы продлеваете срок службы аккумулятора, предотвращаете сбои в работе апплетов, ускоряете загрузку страниц и т. п.

Расширение функциональности приложений

Довольно часто установка обновлений приводит к расширению функциональности мобильных апплетов. Пользователям становятся доступны новейшие функции, которых ранее в приложениях не было.

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