Nvidia объявила о расширении деятельности в Израиле

Nvidia Israel, в которой уже работает 2800 сотрудников в семи центрах, создает новую группу проектирования и разработки процессоров.

Американский производитель чипов Nvidia Corp. объявил о расширении деятельности своего израильского научно-исследовательского центра. Nvidia заявила, что создает новую проектно-конструкторскую группу, которая возглавит разработку центральных процессоров Nvidia следующего поколения (CPU). В группу войдут инженеры широкого профиля, включая аппаратное и программное обеспечение, а также архитектуру.

Об этом пишет Globes.

Технический директор Nvidia Майкл Каган сказал: «Израиль, с его уникальным богатством талантов, является ключевым игроком в глобальной экосистеме технологий, и мы рады созданию здесь новой группы ЦП. Мы надеемся на дальнейшее развитие нашей местной научно-исследовательской деятельности как в этой области, так и в нашей обширной работе по поддержке местной экосистемы посредством уникальных программ для стартапов и разработчиков».

Группа CPU присоединится к целому ряду групп, которые в настоящее время активно работают в Израиле, занимаясь высокоскоростными сетевыми и высокопроизводительными технологиями следующего поколения, возглавляя разработку DPU (Data Processing Unit) компании Nvidia, исследования в области ИИ и многое другое.

После приобретения израильской компании Mellanox в апреле 2020 года за 7 миллиардов долларов, штат Nvidia Israel вырос почти на треть и составляет более 2 800 сотрудников, а группы базируются в семи местах: Йокнеам, Тель-Хай, Раанана, Тель-Авив-Яфо, Иерусалим, Кирьят-Гат и Беер-Шева.

Курсор также писал, что Apple начнет производить собственные чипы. Американская компания Apple планирует открыть новый офис в Южной Калифорнии, где будут работать десятки инженеров.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.