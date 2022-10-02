Одиссея от Samsung — OLED G8

Odyssey OLED G8 – новый монитор от Samsung для настоящих геймеров и ценителей качественного отдыха,не выходя из дома. Обладает отменными характеристиками, позволяющие геймерам побеждать, а любителям смотреть фильмы наслаждаться ими в полной мере.

Новый 34-дюймовый OLED-дисплей Odyssey G8 является ультратонким монитором, с изящной металлической рамкой и обладает невероятно низким временем отклика в 0,1 мс для быстрого и точного игрового процесса. Монитору не нужно никаких дополнительных цветовых фильтров, максимальная точность цветопередачи и яркости достигается благодаря технологии true RGB и trueblack.

Odyssey OLED G8 обладает разрешением QHD (3440 x 1440) имеет соотношение сторон 21:9 со 100% цветопередачей и цветовой гаммой DCI-99,3%, что обеспечивает невероятные визуальные эффекты независимо от игры. Это усиливается постоянным коэффициентом контрастности 1000000:1, позволяющим выявить самые тонкие детали для большего погружения, и кривизной 1800R для идеального просмотра отображаемого контента.

OLED-дисплей Odyssey G8 оснащен множеством игровых функций, которые дадут любому игроку конкурентное преимущество над противником. OLED-монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black, что гарантирует, что игра будет выглядеть яркой и реалистичной, с точной передачей цвета и высокой контрастностью. В дополнение к быстрому времени отклика и частоте обновления Odyssey OLED G8, предоставляет геймерам молниеносную реакцию и точность в реальном времени в различных играх, в мониторе присутствует AMD FreeSync Premium для максимально плавного игрового процесса.

OLED-дисплей Odyssey G8 дает насладиться не только играми, а также просмотром и управлением контента разных видов и все это в одном месте. Дисплей работает как полноценный развлекательный центр. Smart Hub от Samsung, предоставляет доступ к последним шоу на Amazon Prime, Netflix, YouTube и других ведущих провайдерах услуг OTT (over-the-top) даже без подключения к ПК или мобильному устройству. Кроме того, вы всегда сможете насладиться бесплатным контентом в прямом эфире без необходимости его загрузки или регистрации, что стало возможным благодаря Samsung TV Plus.

Встроенный IoT hub позволяет пользователям проверять все устройства IoT, подключенные к монитору по беспроводной сети, в то время как приложение SmartThings позволяет пользователям с легкостью отслеживать устройства и приборы, подключенные к системе умного дома. Интуитивно понятная панель управления поможет отследить и настроить такие параметры, как температура и влажность.

Samsung Gaming Hub – универсальная платформа для облачного гейминга, встроенная в OLED–дисплей Odyssey G8. Игроки могут открывать для себя игры от таких партнеров, как Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik и Amazon Luna (только для США), и играть в них, получая мгновенный доступ к лучшим потоковым сервисам. Эта возможность основана на передовой технологии потоковой передачи игр Samsung, обеспечивающей четкую графику и высокую скорость отклика, и все это без скачивания на компьютер.

Регулируемая по высоте подставка (HAS) и функция наклона позволят любому геймеру найти идеальное положение независимо от того, во что он играет, будь то гонка или фэнтезийное приключение.

Для более полного визуального погружения дисплей оснащен хорошо известной технологией CoreSync & Core Lighting+, которая была модернизирована для OdysseyOLED G8. Расположенная на задней панели монитора, эта передовая технология освещения соответствует цветам на экране, оживляя контент яркими цветами, которые создают более запоминающиеся впечатления от погружения. Кроме того, Odyssey OLED G8 оснащен портами Micro HDMI (2.1), Mini DP (1.4) и USB-C для универсального подключения, а также стереодинамиком мощностью 5 Вт для четкого звучания.