Пассажиры в самолетах получат доступ к высокоскоростному интернету Starlink

Компания Илона Маска SpaceX объявила о запуске услуги высокоскоростного спутникового интернета Starlink Aviation для пассажиров самолетов с терминалом Aero на борту. Об этом сообщается в Twitter компании.

«Благодаря Starlink пассажиры смогут получить доступ к высокоскоростному интернету с малой задержкой с того момента, как они сядут в самолет», — говорится в публикации.

На сайте проекта Starlink Aviation уточняется, что скорость подключения на авиалайнерах будет достигать 350 Мбит/с, что позволит всем пассажирам одновременно получать доступ к потоковому интернету.

«С задержкой всего в 20 миллисекунд пассажиры могут заниматься действиями, ранее недоступными в полетах, включая видеозвонки, онлайн-игры, виртуальные частные сети и другие действия с высокой скоростью передачи данных», – отмечают в компании.

В Starlink Aviation уверяют, что установку терминалов в самолетах можно осуществить в минимальные сроки, так что авиакомпании смогут это сделать в рамках плановых проверок технического обслуживания авиалайнеров.

Стоимость оборудования составляет около 150 тысяч долларов. Потенциальные клиенты уже сейчас могут бронировать терминалы Aero, но поставки начнутся в 2023 году.

«Курсор» писал ранее, что американский миллиардер, основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск заявил, что его спутниковая компания Starlink будет бесплатно работать для нужд Украины.