Маск заявил, что продолжит финансировать Starlink в Украине

22:45, Сегодня
Мировые новости, Политика, Экономика
илон маск фото
Фото: depositphotos.com

По словам миллиардера, он принял такое решение, несмотря на то, что Starlink «все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков».

Американский миллиардер, основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск заявил, что его спутниковая компания Starlink будет бесплатно работать для нужд Украины.

Об этом Маск написал в своем Twitter.

«Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал бизнесмен.

Как сообщал Курсор, накануне Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не сможет бесконечно финансировать спутниковую интернет-сеть Starlink над Украиной.

Такой шаг якобы был связан с тем, что Маск был втянут в публичные размолвки с украинскими лидерами, которые были возмущены его противоречивыми предложениями по деэскалации конфликта, включая признание суверенитета рф* над Крымом.

Ранее Курсор информировал о том, что 3 октября основатель и гендиректор SpaceX сделал ряд скандальных заявлений о войне россии* в Украине. Так, Маск сказал, что эта ситуация может завершиться ядерной войной, хоть это развитие событий он считает маловероятным.

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление миллиардера Илона Маска, который предложил способы завершения войны. Украинский лидер предложил пользователям соцсети Twitter принять участие в опросе «Какой Илон Маск вам нравится больше?», где представлены два варианта ответов: «Тот, что поддерживает Украину», и «Тот, что поддерживает россию».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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