Павел Дуров рассказал, как WhatsApp следит за пользователями

Дуров рассказал о специально встроенных в WhatsApp бэкдорах, из-за которых даже телефон Джеффа Безоса был взломан в 2018 году с помощью видеофайла от принца Саудовской Аравии.

WhatsApp является одним из самых популярных в мире мессенджеров с его 2 миллиардами активных абонентов по всему миру. Но основатель конкурирующего сервиса Telegram уверен, что люди должны опасаться и избегать соцсетей Meta, которые стали «мощным инструментом слежения».

Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что люди могут использовать любой удобный центр обмена сообщениями, но только не WhatsApp. «Держитесь подальше от WhatsApp – он уже 13 лет является инструментом слежения», — заявил Дуров.

Он имел в виду две проблемы безопасности, выявленные в WhatsApp в прошлом году, которые могли разрешить удаленное выполнение кода на определенных устройствах. Для этого хакерам было достаточно направить видеозвонок жертве или отправить ей видеофайл. Разработчики WhatsApp якобы уже выпустили обновление, устраняющее пробелы в безопасности.

Однако Павел Дуров уверяет, что обновление WhatsApp до последней версии не гарантирует безопасности.

«Хакеры могут получить доступ (!) ко всему, что есть у пользователя WhatsApp в смартфоне», — написал Дуров.

По словам Дурова, эти проблемы безопасности являются не случайными, а умышленно «встроенными бэкдорами». Более того, время от времени добавляется новый бэкдор, если предыдущий выявляют. «Неважно, являетесь ли вы самым богатым человеком в мире — но если у вас на телефоне установлен WhatsApp, все ваши данные из приложений доступны другим людям».

Эта фраза о «самом богатом человеке на Земле» является отсылкой к Джеффу Безосу, номер телефона которого был взломан в 2018 году с помощью видеофайла в WhatsApp якобы от покойного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Ранее Курсор писал, что в Microsoft рассказали, как повысить производительность в играх на ПК с Windows 11.