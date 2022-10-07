В Microsoft рассказали, как повысить производительность в играх на ПК с Windows 11

Разработчики предлагают отключить некоторые функции в операционной системе, однако предупреждают: в связи с этим компьютер становится уязвимым для кибератак.

Американская компания Microsoft предложила отключить некоторые функции в операционной системе Windows 11 для повышения производительности ПК в играх.

Об этом сообщается в блоге корпорации.

Так, согласно тестам разработчиков, положительно влияет на производительность отключение функций «Целостность памяти» (Memory Integrity) и «Платформа виртуальной машины» (Virtual Machine Platform).

В Microsoft посоветовали выключать эти функции во время игры, затем включить их обратно. В корпорации предупредили, что при отключении данных функций компьютер становится уязвимым для кибератак.

Для отказа от функций нужно нажать кнопку «Пуск», затем написать ее название и в окне подтвердить отключение. После этого может потребоваться перезагрузка ПК.

Как сообщал Курсор, корпорация Microsoft уже скоро распрощается с популярной версией операционной системы Windows 10, которую также знают как Windows 10 May 2021 Update.

«Уже 13 декабря компания официально прекратит поддержку этой версии, поэтому советует всем, кто ею пользуется, перейти на более новую, Bleeping Computer», — говорится в материале.

Так, отказ от поддержки означает, что Windows 10 21H1 больше не будет получать регулярных обновлений, среди которых и патчи безопасности, поэтому продолжать работать с этой версией не стоит, ведь она станет уязвимой для хакерских атак.

Также Курсор информировал о том, что эксперты из компании Puget Systems провели ряд тестов Windows 10 и Windows 11 и пришли к выводу, что новая ОС немного мощнее своего предшественника.

Так, в бенчмарке Cinebench на оборудовании AMD Windows 10 оказалась немного производительнее новой системы. В тестах Unreal Engina операционные системы Microsoft показали паритет, за исключением случая использования процессора Intel Core i9 12900K.