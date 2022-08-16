Павел Дуров заявил, что Apple вредит Telegram

Недавний конфликт между Apple и Telegram возник на почве запуска последнего обновления мессенджера, которое было заблокировано в App Store.

Telegram является одним из самых популярных мессенджеров, разработчиком и владельцем которого является Павел Дуров. Остальные приложения этого типа — WhatsApp, Viber, Signal — не способны конкурировать с Telegram по функционалу, темпам развития и популярности.

При этом Павел Дуров считает, что Telegram мог бы быть еще лучше, если бы не политика Apple. Он высказал претензии компании, тормозившей в течение двух недель запуск обновления мессенджера в App Store. Модераторы компании объяснили, что публикация обновления невозможна из-за Телемодзи.

Телемодзи – это анимированные эмодзи от Telegram в векторном формате с уникальной анимацией.

По непонятной причине Apple отказалась запускать обновления Telegram с анимированными эмодзи в App Store. Тогда разработчики просто убрали их, и обновление пропустили. В итоге анимированных эмодзи лишились не только владельцы iPhone, но и телефонов на Android, где таких сложностей не возникало.

Павел Дуров в свойственной ему манере продемонстрировал, что потеряли пользователи. Он опубликовал у себя в телеграмм-канале сообщение, где показал те же телемодзи. Он не стал объяснять, почему их не было в телеграмме ни на Android, ни на iOS, но, вероятно, разработчики намеренно уравняли обе версии одной и той же программы для разных платформ.

Остается вопрос, почему Apple не позволила ввести обновление с телемодзи. Видимо, в Apple считают эмодзи в iOS своей интеллектуальной собственностью.

Тогда разработчики Telegram предложили такой выход из ситуации: они представили свои авторские эмодзи. Это с нуля нарисованные смайлики с анимацией, которые могут двигаться даже внутри текстовых сообщений. К сожалению, они доступны только для премиум-подписчиков.

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