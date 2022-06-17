Израильский стартап представил проект по беспроводной зарядке электромобилей при движении

Технология будущего, о которой недавно только мечтали, уже не только разработана, но и протестирована израильскими специалистами компании Electreon.

Проект «Арена будущего» по осуществлению беспроводной зарядки электромобилей представлен израильским стартапом Electreon.

Об этом написал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Технология компании интегрирована в дороги, которые подзаряжают аккумуляторы электромобилей непосредственно во время их движения.

Первая такая полоса для шаттлов и служебных транспортных средств уже создана в аэропорту Бергамо к северо-западу от Милана, Италия.

На презентации присутствовали итальянские министры, а также высокопоставленные руководители транспортных, инфраструктурных и технологических компаний.

«Курсор» писал, что в Израиле стремительно растут продажи электромобилей. Электромобили захватили 5,2 процента продаж новых автомобилей, что на 1,2 процента больше, чем в прошлом году, и может достичь более 8 процентов к концу года.

Редакция информировала, что стало известно, в какой стране Tesla может построить новый завод. В сети распространилось видео, в котором Илон Маск признался, что хочет вплотную заняться изучением возможностей сотрудничества с Индонезией. По его мнению, у страны светлое будущее и есть много областей для сотрудничества.

Напомним, ранее стало известно, в какой стране самые дешевые электромобили. Автоэксперты из Великобритании при помощи несложных подсчетов выяснили, что самые дешевые электромобили в Макао, а самые дорогие — в Сингапуре.