PlayStation 5 Pro: чем консоль будет отличатся от PS5

Поклонники со всего мира гадают, что еще разработчики «добавят» в консоль и чем смогут удивить.

PlayStation 5, или просто PS5 – это последняя игровая консоль, которая была выпущена компанией Sony. Однако не прошло и пары лет, как уже ходят слухи о потенциальном обновлении консоли под названием PS5 Pro.

Подробней об этом информирует сайт gsminfo.com.ua.

На данный момент, подробности о PS5 Pro немного. Даже больше, нет ни одного официального объявления от Sony относительно даты выхода, спецификаций или цены консоли. Однако появились разные слухи и предположения о потенциальных возможностях PS5 Pro.

PS5 Pro потенциально может иметь еще более мощное оборудование, чем PS5. Таким образом может появиться возможность способное играть в игры в 4K при 120 Гц, а также другие расширенные функции. Однако пока нет конкретной информации о технических характеристиках PS5 Pro, а все имеющиеся данные, не более, чем предположения и ожидания.

В целом, последнее время было мало слухов о PS5 Pro, и, возможно, еще слишком рано ожидать каких-либо конкретных новостей на эту тему. Тем временем Pocket-lint предполагает, что Sony, возможно, планирует выпустить PS5 Pro в 2023 году. А потому, скорее всего, ждать осталось недолго.

Поэтому, несмотря на слухи и предположения о потенциальных возможностях PS5 Pro, пока нет конкретной информации. Придется дождаться официальных новостей от Sony, чтобы узнать больше о дате выхода, технических характеристиках и цене консоли

Ранее «Курсор» информировал, что названо самые популярные игровые консоли в истории. Аналитики издания ArsTechica сравнили продажи консолей разных производителей за всю историю игровой индустрии после выхода отчета компании Nintendo, согласно которому на начало 2023 было продано 122,55 млн единиц приставок Switch.

Напоминаем, что Sony начала продажи новой версии PlayStation 5. Авторы отметили, что следующее поколение приставки отличается от стартового тем, что консоль стала примерно на 300 граммов легче.