Названо самые популярные игровые консоли в истории

Сейчас модно иметь дома игровую консоль — ни один ПК, ноутбук или ручной гаджет не сравнится с игровой приставкой. И некоторые из них стали легендарными и вошли в историю.

Игровые приставки вошли в обиход в начале 2000-х. Тогда иметь игровую консоль означало быть главным во дворе — к тебе шли играть все знакомые и незнакомые дети, которым родители не покупали приставку. Но какая из них самая легендарная спорят до сих пор.

Аналитики издания ArsTechica сравнили продажи консолей разных производителей за всю историю игровой индустрии после выхода отчета компании Nintendo, согласно которому на начало 2023 было продано 122,55 млн единиц приставок Switch.

Подробнее об этом информирует itechua.com.

Отмечается, что в рейтинг самых востребованных входят вышедшая в 2000 году PlayStation 2. За все время Sony продала 155 млн единиц этой модели. Второе место у Nintendo DS, проданной в количестве 154 млн штук. Третье место заняла Nintendo Switch, о которой говорилось выше. Причем Nintendo Switch – единственная консоль среди трех названых лидеров отрасли, которая продается по сей день.

На данный момент самая популярная модель — это PlayStation 4. А вот пятая модель консоли вышла в 202о году и уже сейчас активно набирает популярности.

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