Победить слепоту: ученые разработали искусственную сетчатку глаза

Выращивание в лаборатории искусственной сетчатки действительно является прорывом в области, считают ученые.

В рамках изучения способов борьбы с потерей зрения исследователи применили новую технологию. Впервые в истории ученым удалось создать искусственные сетчатки глаза, пишет Daily Mail.

«Сетчатка из пробирки» осуществит прорыв в области лечения основной формой слепоты.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона протестировали клетки молодых людей, страдающих синдромом Ашера, редким генетическим заболеванием. Клетки смогли перепрограммировать для образования стволовых клеток, которые могут воссоздать любую клетку человека.

Таким образом ученые заставили семь типов клеток сложить узор, фактически создав мини-сетчатку, способную улавливать свет.

Выяснилось, что важную роль в этом процессе играют клетки Мюллера, которые пересекают сетчатку и обеспечивают энергию для глаз.

По мнению профессора биологии развития и генетики в Институте детского здоровья Калифорнийского университета Джейн Соуден, выращивание «мини-сетчатки» в лаборатории действительно является прорывом в области.

Ученые в итоге воссоздали мини-сетчатку из стволовых клеток для трех детей, страдающих синдромом Ашера. Ученые поняли, что основную проблему составляют клетки Мюллера — они были повреждены и буквально «умирали» из-за генетической ошибки. В общей сложности было проанализировано около 40 тысяч клеток в мини-глазах. В ходе исследований ученые обратили внимание на РНК — молекулу, преобразующую некоторые данные из ДНК в белки.

Исследователи надеются, что в обозримом будущем им удастся разработать лекарство, которое бы смогло блокировать этот процесс в сетчатке, ведущий к слепоте.

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