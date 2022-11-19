Ученые заявили, что употребление меда полезно для сердца

Канадские ученые из Университета Торонто провели исследование, в ходе которого выяснили, что употребление меда способно снизить риск развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, в том числе и сахарного диабета.

Результаты их исследования были опубликованы в журнале Nutrition Reviews.

Клинические испытания показали, что употребление продукта на голодный желудок снижает в крови уровень глюкозы, а также триглицеридов и «вредного» холестерина. В эксперименте, который длился восемь недель, взяли участие более 1100 добровольцев. Каждый день они принимали 40 граммов меда (две столовые ложки). Выяснилось, что на организм испытуемых продукт оказывал нейтральное или благоприятное воздействие.

Ведущий автор работы Джон Сивенпайпер заявил, что не призывает употреблять мед каждый день, если вы стараетесь ограничить потребление сахара. Но, если вы используете часто столовый сахар, а также другие подсластители, то их можно заменить медом и тем самым укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Отметим, что в составе меда содержатся различные витамины, в частности В, К, Е, С, провитамин А, а еще ценные микроэлементы.

«Курсор» писал ранее, что современные диетологи много говорят о вреде сладкого на ночь, а вот в древних китайских и индийских трактатах о здоровье целители настоятельно советуют съедать ложку меда перед сном. Тем более, мед не стоит рассматривать как обычную сладость, уверяют врачи.