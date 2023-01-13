Почему нельзя спать рядом со смартфоном

Оказывается, смартфон ворует у вас не только время, но и здоровье. Врачи рассказали, почему хранение телефона под подушкой во время сна опасно.

Большинство людей привыкли просматривать перед сном социальные сети, смотреть видео или играть в игры. Обычно в итоге человек засыпает, а телефон оказывается где-то под подушкой.

Насколько это небезопасно для здоровья и почему, сообщает History.znaj.

Врач-педиатр Андрей Гуськов предупредил, что сон рядом с телефоном не просто вредит здоровью, но и может привести к критическим последствиям. Человек не высыпается, появляются головные боли, стресс и депрессия, проблемы с давлением, нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Причиной этого является электромагнитное поле, которое создает вокруг себя телефон. Для постоянной связи с базовыми станциями смартфону необходимо обеспечивать вокруг себя волновое поле высокочастотного диапазона. Именно оно негативно влияет на мозг.

Мозг человека в таком случае постоянно находится под влиянием электромагнитного излучения, которое приводит к необратимым процессам в его клетках. Врач предупредил, что лучше перед сном не класть смартфон под подушку, также не рекомендуется держать его на прикроватной тумбе. Чем дальше расстояние от телефона до человека, тем будет лучше.

Вы сразу почувствуете улучшения самочувствия по утрам, если последуете советам доктора. От такого простого действия вы перестанете чувствовать себя уставшим после сна, а организм будет отдохнувшим и полным жизненной энергии.

Кстати, у хранения телефона подальше от подушки есть еще один плюс — вы точно не проспите утром, если придется вставать и подходить к телефону, чтобы выключить будильник.

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