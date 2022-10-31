Почему смартфон может отключиться при 50 процентах зарядки

В современном мире сложно обойтись без смартфона, потому что с его помощью можно одновременно выполнять множество задач. Но очень важно, чтобы гаджет надолго сохранял заряд. А бывают случаи, когда он выключается даже при 50 процентах. В чем причина?

Об этом сообщает Belnovosti.

Эксперты говорят, что самопроизвольное отключение заряженного устройства не сулит ничего хорошего, это указывает на неисправность батареи. И в этом случае, скорее всего, ее нужно будет заменить на новую.

Срок службы аккумулятора, как правило, составляет не более 3 лет, но на практике батарея становится непригодность намного раньше, особенно, если пользоваться гаджетом активно.

Если заменить батарею нет возможности, тогда стоит попробовать оптимизировать энергопотребление, например, смените тему экрана со светлой на темную, отключите анимацию и прочие не нужные вам функции.

Также можно выгрузить из памяти телефона ненужные приложения и отключить постоянное сканирование беспроводных сетей.

«Курсор» писал ранее, что около 93% пользователей смартфонов признаются, что как только они запускают разные приложения, батареи телефонов начинают полностью разряжаться почти до конца дня. Так, аналитическая компания pСloud опубликовала список приложений, беспощадно «сжирающих» заряд телефона.