Популярность шуточной криптовалюты Shiba Inu резко падает

Shiba Inu за последние три месяца потеряла более 70 процентов своей стоимости и ее популярность согласно данным Google Trends оставляет желать лучшего.

Инвесторы больше не рассматривают Shiba Inu как объект инвестиций. Об этом свидетельствует тот факт, что за последний год интерес к «Собаке №2» упал почти на 90%.

Метрика, на которой сосредоточились аналитики, — это количество поисковых запросов по тегу «Shiba Inu» и его производным за отчетный период.

Наибольший интерес наблюдался в последние десять дней октября прошлого года (в этот момент цена Shiba Inu выросла на 1000% и превысила $0,000086. Этот рекорд стоимости не побит и по сей день.

Первого февраля за один SHIB давали$0,00002169 (+ 4,27% от мировой цены закрытия в понедельник).

Курсор ранее писал, что Биткоин впервые с сентября упал ниже 40 тысяч долларов. В ходе торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже рыночная цена первой криптовалюты упала до $39 774. С начала года цена актива упала на 14%.

Также сообщалось, что спрос на Биткоин продолжает снижаться. Криптовалюта Биткоин продолжает терять позиции на криптовалютном рынке. Доля BTC на рынке составляет менее 40%, по данным TradingView. Криптоинвесторы больше не рассматривают Биткоин как «первопроходца». По мнению журналистов Cointelegraph, «эра альткоинов» начнется в 2022 году.

Кроме того, стоимость Биткоина впервые в истории достигла отметки в 68 тысяч долларов. За последние пять дней ведущие держатели первой криптовалюты увеличили свои вложения в биткоины на 2,8 миллиарда долларов. За этот период инвесторы купили 43 тысячи биткоинов.

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