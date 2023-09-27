Решение о том, какие устройства поддерживать, а какие - признать устаревшими, руководство соцсети принимает ежегодно.

Мессенджер WhatsApp с 24 октября будет поддерживаться только на операционных системах Android версии 5.0 и выше.

Об этом информирует справочный центр мессенджера.

Согласно сообщению, сейчас WhatsApp работает на Android старых версий 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, но с 24 октября эта возможность исчезнет.

"Начиная с 24 октября 2023 года WhatsApp будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и новее. Ваш телефон должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время процесса верификации. Мы не поддерживаем создание новых аккаунтов на устройствах с поддержкой только WiFi", - уточнили в сообщении.

Там рассказали, что решение о том, какие устройства поддерживать, а какие - признать устаревшими, принимают ежегодно.

"Устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому мы регулярно просматриваем, какие операционные системы мы поддерживаем, и делаем обновления. Чтобы решить, что прекратить поддерживать, мы, как и другие технологические компании, ежегодно анализируем, какие устройства и программное обеспечение являются самыми старыми и которыми пользуется наименьшее количество людей. Эти устройства также могут не иметь последних обновлений безопасности или не иметь необходимых для работы WhatsApp функций", - рассказали в WhatsApp.

Как сообщал Курсор, американские ученые в рамках нового исследования установили, что использование социальных сетей влияет на уровень депрессии. Пользователи Snapchat, Facebook или TikTok сообщали о симптомах существенно чаще, чем те, кого не интересовали соцсети.

Также Курсор писал о том, что израильтяне назвали самую ненавистную социальную сеть.