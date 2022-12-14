Израильтяне назвали самую ненавистную социальную сеть

Новый опрос показал, что вредоносный дискурс влияет на людей в Интернете и заставляет многих вообще избегать общения и выражения мнений в Интернете.

Опрос, проведенный Израильской интернет-ассоциацией и исследовательским институтом Mindpool, выявил, что онлайн-вред, наносимый немалому количеству израильтян в Интернете, включая в себя ненависть, домогательства, раскрытие интимных подробностей и насильственные высказывания.

22% израильтян заявили, что они лично подвергались ругательствам и оскорблениям в социальных сетях в течение прошлого года, а 18% израильтян показали, что они лично подвергались слежке или преследованиям за то же время. Почти каждый десятый израильтянин (9%) заявил, что их интимные или постыдные фотографии распространялись без их разрешения. При этом существенных различий между мужчинами и женщинами в ответах на вопросы выявлено не было.

82% израильтян, столкнувшихся с ненавистническими высказываниями в Интернете, заявили, что Facebook была социальной сетью, в которой произошло больше всего таких случаев. Другими платформами, на которых израильтяне столкнулись с ненавистью в Интернете, были WhatsApp (26%), Instagram (24%), Twitter (17%), Tiktok (16%), YouTube и Telegram (9%).

Женщины также сказали, что подвергались большему насилию в Интернете — 58% женщин ответили, что онлайн-дискуссия была «в значительной степени/очень сильной степени».

По словам израильтян, социальные группы, наиболее часто подвергавшиеся нападениям в Интернете в прошлом году, — это арабское общество и ультраортодоксальное общество (33%), за ними следуют женщины и девушки (27,5%), ЛГБТ-сообщество (23,7%) и иммигранты.

Многие представители израильской общественности (42%) заявили, что избегают публиковать сообщения в сетях или выражать мнение в Интернете из-за боязни насильственной или оскорбительной реакции «часто или очень часто». 31,1% заявили, что избегают публикации «время от времени или редко».

Интересно, что опрос показал, что большая часть населения (55%) не верит, что платформы будут работать над удалением насильственного контента, и поэтому многие воздерживаются от сообщений о вредоносном контенте, даже если он нарушает правила и условия конкретной соцсети. 40% респондентов заявили, что «редко» используют механизмы отчетности, доступные в соцсетях, а 38% заявили, что вообще не используют механизмы.

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