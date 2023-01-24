Поставки чипов будут важнее поставок нефти — гендиректор Intel

Цепочки поставок чипов будут важнее логистики нефти, что наблюдалось последние полвека.
Об этом заявил генеральный директор корпорации Intel Патрик Гелсинегр, сообщает CNN.
По его мнению, не только поставки, но и производство микрочипов станут важнейшим фактором в мировой экономике на следующие несколько десятилетий.
Гелсингер сказал, что одним из важнейших факторов будут инвестиции в компании, производящие микроэлектронику в США, Европе и других странах, «и это самый важный ресурс для будущего мира».
«Нам нужна эта географически сбалансированная, устойчивая цепочка поставок», — уверен гендиректор Intel.
По словам Гелсингера, сейчас его компания и другие производители микрочипов ждут распределения более $200 млрд. которые правительство Джо Байдена выделило на стимулировании отечественного производства микросхем.
Как сообщал Курсор, в декабре 2021 года Илон Маск заявил, что его технологичная компания по мозговому интерфейсу под названием Neuralink надеется начать имплантировать свои микрочипы людям в 2022 году. Они помогут людям с проблемами со здоровьем и травмами.
Neuralink разрабатывает чип, который будет имплантироваться в мозг людей. Там он одновременно будет записывать и стимулировать мозговую деятельность. Устройство предназначено для медицинских применений, таких как помощь при серьезных травмах спинного мозга и неврологических расстройствах.
Маск уверяет, что стандарты Neuralink по имплантации устройства значительно выше, чем требует Управление продовольствия и медикаментов США.
Также Курсор информировал о том, что американская корпорация Meta Platforms представит новое поколение очков виртуальной реальности уже в октябре. Об этом сообщил генеральный директор компании Марк Цукерберг.
«У нашего нового устройства, которое выйдет в октябре, есть несколько интересных функций — теперь пользователи смогут иметь зрительный контакт, общаясь в виртуальной реальности», — рассказал Цукерберг.