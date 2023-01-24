Поставки чипов будут важнее поставок нефти — гендиректор Intel

По мнению Патрика Гелсингера, в ближайшие полстолетия логистика полупроводников будет определять геополитику в мире.

Цепочки поставок чипов будут важнее логистики нефти, что наблюдалось последние полвека.

Об этом заявил генеральный директор корпорации Intel Патрик Гелсинегр, сообщает CNN.

По его мнению, не только поставки, но и производство микрочипов станут важнейшим фактором в мировой экономике на следующие несколько десятилетий.

Гелсингер сказал, что одним из важнейших факторов будут инвестиции в компании, производящие микроэлектронику в США, Европе и других странах, «и это самый важный ресурс для будущего мира».

«Нам нужна эта географически сбалансированная, устойчивая цепочка поставок», — уверен гендиректор Intel.

По словам Гелсингера, сейчас его компания и другие производители микрочипов ждут распределения более $200 млрд. которые правительство Джо Байдена выделило на стимулировании отечественного производства микросхем.

Как сообщал Курсор, в декабре 2021 года Илон Маск заявил, что его технологичная компания по мозговому интерфейсу под названием Neuralink надеется начать имплантировать свои микрочипы людям в 2022 году. Они помогут людям с проблемами со здоровьем и травмами.