Представлена новая система SuperGPS, которая обеспечит точность навигации до 10 сантиметров

Ученые представили суперточную альтернативу системе GPS, которая в будущем даже заменит мобильные и Wi-Fi сети.

Прочно вошедшая в использование современным человеком система глобального позиционирования (GPS) удобна в определении времени пути, в поиске дорог или отслеживании перемещений детей. Однако система имеет значительные отклонения.

Об этом сообщает Science Alert.

Исследователи представили новую и усовершенствованную технологию, которая в перспективе может заменить GPS. Ее назвали SuperGPS. Согласно испытаниям, она обеспечивает точность в пределах 10 сантиметров, она также не привязана к навигационным спутниковым системам.

Разработанная программа использует сети, которые схожи с сотовыми, но гораздо точнее, поскольку вместо потоковой передачи данных она использует точную привязку к устройству.

Автор исследования Йерун Колемей из Амстердамского университета рассказал: «Мы поняли, что с помощью нескольких передовых инноваций телекоммуникационную сеть можно превратить в очень точную альтернативную систему позиционирования, которая не зависит от GPS».

В итоге физики разработали систему, которая может обеспечивать связь аналогичную существующим мобильным и Wi-Fi сетям, а также гораздо более точное позиционирование, чем GPS.

Во время испытаний на полигоне с шестью радиопередатчиками систему проверили в действии на площади 660 квадратных метров. Результаты передаваемых радиосигналов были измерены и интерпретированы для определения расстояния.

Одним из ключевых компонентов новой системы позиционирования сети являются синхронизированные атомные часы, которые обеспечивают идеальное время при позиционировании, с точностью до одной миллиардной доли секунды.

Исследователи с гордостью сообщили, что новая система может быть полезна не только для определения местоположения, но и для разработки сетей следующего поколения для мобильных устройств.

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