Названы десять ситуаций после которых лучше перегрузить компьютер

Иногда ПК нужно перезагружать. После перезапуска произойдет сброс кэша, файла подкачки, исчезнут накопленные ошибки и освободится память.

Практика показывает, что пользователи редко перезагружают компьютер. Многие и вовсе его не выключают — отправляют в спящий режим, а затем продолжают работу. Но это не совсем правильно – иногда ПК нужно перезагружать.

Об этом пишет портал iTechUA.

Отмечается, что после перезапуска произойдет сброс кэша, файла подкачки, исчезнут накопленные ошибки и освободится память. Издание приводит 10 ситуаций, после которых желательно сделать рестарт.

1. Если компьютер длительное время не выключался. Следует делать рестарт пару раз в неделю тем, кто всегда держит компьютер включенным. Хуже от этого точно не будет, а вот лучше точно станет: система начнет работать гораздо быстрее. Очень часто оперативная память остается занятой данными, которые должны быть удалены – рестарт устранит эту проблему.

2. После установки обновлений для операционной системы и приложений. Windows сама перезагружается в нужный момент, но бывает, что этого не требует. Лучше сделать рестарт вручную, чтобы ОС загрузилась уже с учетом апдейтов. Возможно, после перезагрузки включение ПК займет некоторое время, чтобы система провела работу с новыми компонентами – к этому нужно быть готовым, и это лучше, чем в следующий раз включить ПК и потерять 10-15 минут для завершение обновлений.

3. Рестарт не помешает, если вы лечили систему с помощью антивирусного программного обеспечения. Перезагрузка поможет как антивирусу сбросить кэш, так и системе оценить действия антивируса после работы, ведь системные файлы тоже заражены.

4. Вы запускали что-то очень тяжелое на ПК. К примеру, играли в игру и монтировали видео. Бывают ситуации, когда программа отключена, но продолжает занимать место в оперативной памяти.

5. Вы занимались правкой системных файлов или чистили реестр вручную. Лучше сразу перезагрузить – а вдруг система не загрузится? Это будет сюрпризом для вас при следующем включении ПК.

6. Вы работали с большими объемами данных. Например, подключали к ПК внешние диски или DAS-устройство и перегоняли терабайты файлов. После такой процедуры лучше выполнить рестарт системы, чтобы в памяти не остались какие-либо рудименты.

7. Компьютер работал нормально, а начал работать медленно. Можно, конечно, поискать проблему в диспетчере задач, но лучше сохранить нужные данные и произвести перезагрузку системы.

8. Система стала периодически зависать и не реагировать на манипуляции с клавиатурой и мышью. Также если есть проблемы с экраном – рудименты, мигание, двойное изображение. Помните про данные, которые могут быть сохранены перед ребутом.

9. Есть проблемы с подключением по локальной сети или к интернету. К примеру, интернет есть на смартфоне, но работает медленно на ПК. Можно попытаться переподключиться вручную, но это не всегда помогает. Как выход – спасает перезагрузка.

10. Если вы установили или удалили много программ, перезагрузка не помешает. Компьютер вам за это скажет спасибо.

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