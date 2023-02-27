Продлевают ли черные обои на смартфоне время автономной работы – ответ экспертов

У этого метода есть важные нюансы.

Специалисты прокомментировали эффективность метода продления автономной работы методом установки обоев черного цвета на заставке.

Об этом сообщает ITech.

Известно, что существует такой тип матрицы как AMOLED, работающий с помощью органических светодиодов. В этой матрице каждый из пикселей подсвечивается отдельно, а требующие подсветки только белые и цветные.

Получается, что чем больше черного цвета на экране, тем меньше израсходуется заряда аккумулятора. Соответственно, если экран полностью черный, то это может повысить автономность, но в действительность это не совсем так.

Дело в том, что черный экран и впрямь может сохранять заряд, но несущественно. Это связано с тем, что в основном пользователь проводит время в различных программах, браузерах и мессенджерах, но не на главном экране, где установлены черные обои.

Для более существенного возрастания автономности можно установить в интерфейсах программ темную тему. Теперь же следует вернуться к теме продления автономной работы с помощью черных обоев.

В начале материала мы упомянули, что это возможно не на всех экранах. Если на устройстве установлена IPS матрица, то не будет разницы в потреблении между черным и цветным экраном.

С помощью однотонных черных обоев можно повысить автономность в смартфонах с матрицами: Dynamic AMOLED, OLED, AMOLED, Super AMOLED Plus, Super AMOLED. Каждый из этих экранов сделан по одной технологии, а отличие в названиях говорит об усовершенствовании производителей.

Если вам неизвестно о типе матрицы вашего гаджета, то проверьте эту информацию на официальном сайте производителя смартфона, в инструкции или просто найдите информацию в интернете.

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