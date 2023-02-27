Продлевают ли черные обои на смартфоне время автономной работы – ответ экспертов

Специалисты прокомментировали эффективность метода продления автономной работы методом установки обоев черного цвета на заставке.
Об этом сообщает ITech.
Известно, что существует такой тип матрицы как AMOLED, работающий с помощью органических светодиодов. В этой матрице каждый из пикселей подсвечивается отдельно, а требующие подсветки только белые и цветные.
Получается, что чем больше черного цвета на экране, тем меньше израсходуется заряда аккумулятора. Соответственно, если экран полностью черный, то это может повысить автономность, но в действительность это не совсем так.
Дело в том, что черный экран и впрямь может сохранять заряд, но несущественно. Это связано с тем, что в основном пользователь проводит время в различных программах, браузерах и мессенджерах, но не на главном экране, где установлены черные обои.
Для более существенного возрастания автономности можно установить в интерфейсах программ темную тему. Теперь же следует вернуться к теме продления автономной работы с помощью черных обоев.
В начале материала мы упомянули, что это возможно не на всех экранах. Если на устройстве установлена IPS матрица, то не будет разницы в потреблении между черным и цветным экраном.
С помощью однотонных черных обоев можно повысить автономность в смартфонах с матрицами: Dynamic AMOLED, OLED, AMOLED, Super AMOLED Plus, Super AMOLED. Каждый из этих экранов сделан по одной технологии, а отличие в названиях говорит об усовершенствовании производителей.
Если вам неизвестно о типе матрицы вашего гаджета, то проверьте эту информацию на официальном сайте производителя смартфона, в инструкции или просто найдите информацию в интернете.
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