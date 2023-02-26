Как узнать, есть ли на вашем смартфоне вирус

Это угроза не только вашему телефону, но и вашим личным и финансовым данным.

Повседневный союзник, смартфон стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Единственный недостаток — иногда они могут быть целью вирусов и шпионских программ.

Портал iTechUA рассказывает о признаках, свидетельствующих о наличии вируса на вашем смартфоне. Это угроза не только вашему телефону, но и вашим личным и финансовым данным.

1. Быстро разряжающийся аккумулятор

Аккумулятор телефона быстро разряжается? Не надо паниковать! Возможно, вы просто используете энергоемкую программу. Но если аккумулятор разряжается ненормально, нужно задавать себе вопрос: возможно, это наличие вредоносного программного обеспечения на вашем смартфоне.

2. Значительное замедление работы операционной системы

Ваш телефон замедляется — также признак. Если он «подцепил» вирус, это может привести к сбою приложений, браузера и смартфона в целом.

3. Частые глюки

Ваш телефон глючит? Он часто перезагружается и внезапно отключается? Это признаки, которые означают наличие вредоносных программ на вашем телефоне.

4. Внезапное уменьшение свободной памяти

Если вы очистите кэш телефона вовремя, установка новых приложений не произойдет. Если это случается — возможно, на вашем телефоне есть подозрительные программы или вредоносное ПО.

5. Внезапное появление всплывающих окон и рекламы

Всплывающие окна появляются автоматически. Однако значительное увеличение количества таких окон является синонимом наличия вируса на вашем смартфоне. В частности, это рекламное ПО, вредоносное программное обеспечение, целью которого является украсть данные.

6.Наличие приложений и программ, которые вы не устанавливали

В этом случае все ясно. Если вы обнаружите на главном экране не загружаемую лично вами программу — это вирус.

7. Самостоятельно изменились настройки

Настройки вашего смартфона можно изменить только в том случае, если вы сделаете это сами. Ваш телефон не может вносить эти изменения без разрешения.

8. Появление и отправка сообщений без вашего ведома

Этот способ является одним из наиболее распространенных у хакеров. Некоторые вредоносные программы распространяются по сообщениям. Они получают доступ к нашей программе для обмена сообщениями и отправляют тексты или письма вашим контактам. Как правило, эти сообщения содержат подозрительные ссылки, предназначенные для того, чтобы обманом заставить людей скачать вирус в устройство.

9. Чрезмерное использование данных

Вредоносные программы обычно работают в фоновом режиме и остаются незамеченными. В результате потребление мобильных данных резко растет. Вы также можете заметить это на счете за телефон.

10. Автоматическое включение Wi-Fi и геолокации

Автоматическое включение геолокации или Wi-Fi без ручного управления также может указывать на то, что устройство было атаковано.

11. Перегрев смартфона

Вредоносное ПО и вирусы потребляют много оперативной памяти в дополнение к нагрузке на процессор вашего мобильного телефона. В результате он перегревается. В некоторых случаях это может показаться нормальным, но вы все равно должны быть начеку.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.