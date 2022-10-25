Просто и дешево: ученые придумали простой лазерный инструмент для поиска новых планет

Очень упростить процесс открытия новых планет на довольно большом расстоянии поможет новое изобретение британских ученых.

Неожиданно простой и удобный инструмент, который поможет в обнаружении и изучении далеких планет, представили ученые. Они изобрели новую лазерную систему, которая во много раз дешевле существующих, потребляя столько же, сколько и обычный смартфон, пишет Express.

Британские ученые из Эдинбурга разработали новую лазерную систему, которая упростит поиск далеких планет, которые похожи на Землю. Конечно это касается и любых других экзопланет, которые вращаются вокруг далеких звезд. Это устройство работает на основе зеленого лазера, того самого, который используют в обычных лазерных указках.

Новая лазерная система имеет огромный потенциал, так как поможет астрономам найти маленькие, похожие на Землю планеты, которые достаточно сложно обнаружить.

«Этот лазерный прибор во много раз дешевле тех, которые используются на современных телескопах. Он не сложный в производстве и управлении. Он потребляет энергии в 10 раз меньше, чем нынешние очень быстрые лазеры. При этом наше устройство способно излучать свет с частотой в один миллиард импульсов в секунду», — пояснил автор изобретения Деррик Рейд.

С помощью разных космических телескопов ученым уже удалось обнаружить более 5 тысяч экзопланет.

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