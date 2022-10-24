Космические глаза: в сети показали правильно обработанные снимки телескопа Уэбба

Богатое воображение читателей позволило открыть новое понимание изображений знаменитой космической структуры, сделанной телескопом Уэбба.

Добавленные трем космическим структурам выпученные глаза привнесли интригу в космические закономерности, пишет Futurism.

Эти глаза как раз и играют важную роль на снимке после его обработки. На прошлой неделе NASA обнародовало новое удивительное изображение, которое сделал космический телескоп Уэбба. Обсерватория впервые обратила свое внимание на часть туманности Орел.

Эта туманность расположена от нас на расстоянии в 7000 световых лет, и называется «Столпы Творения». Но один из пользователей Twitter скорее всего настолько был впечатлен новым снимком, что возможно даже вытаращил глаза, рассматривая его. Поэтому он и решил дорисовать фото.

Эта фотография разлетелась по Интернету, и многие пользователи сравнили измененный снимок с изображением трех кукол, которые кажутся по-настоящему живыми., некоторые посчитали их похожими на «Губку Боба».

В любом случае, каким бы не было это изображение «Столпов Творения», с глазами или без, оно все равно впечатляет.

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