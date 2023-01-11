Назван самый простой способ ускорить зарядку смартфона

По меркам современного мира оказаться на долгое время с разряженным смартфоном — та еще катастрофа. Но, оказывается, есть простой способ ускорить зарядку телефона.
О самом простом варианте, который позволит снизить время зарядки батареи смартфона, независимо от того, идет ли речь о гаджетах на Android или iPhone, рассказывает портал Obozrevatel.
Для того чтобы сократить время зарядки аккумулятора вашего смартфона, достаточно переключить его в режим полета. Дело в том, что использовать режим полета можно не только в самолете, где его просят включать из соображений безопасности, но и дома.
В этом режиме выключаются все датчики смартфона, включая Bluetooth и Wi-Fi, благодаря чему полностью останавливается выполнение всех фоновых функций, что существенно влияет на то, как разряжается смартфон и как быстро удастся зарядить его.
Режим полета выключает также и мобильную сеть, и хотя это тоже положительно повлияет на зарядку батареи, это также оставит вас вне зоны досягаемости для тех, кто будет пытаться дозвониться.
При этом в более дорогих смартфонах включение режима полета никак не повлияет на скорость зарядки, поскольку они устроены так, что зарядка дает смартфону достаточно мощности, чтобы одновременно заряжать батарею и использовать функции смартфона, не тратя заряд аккумулятора.
Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.
Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона.