Назван самый простой способ ускорить зарядку смартфона

Многие из нас оказывались в ситуации, когда в последнюю минуту перед выходом из дома вспоминали о том, что батарея телефона разряжена чуть ли не в ноль.

По меркам современного мира оказаться на долгое время с разряженным смартфоном — та еще катастрофа. Но, оказывается, есть простой способ ускорить зарядку телефона.

О самом простом варианте, который позволит снизить время зарядки батареи смартфона, независимо от того, идет ли речь о гаджетах на Android или iPhone, рассказывает портал Obozrevatel.

Для того чтобы сократить время зарядки аккумулятора вашего смартфона, достаточно переключить его в режим полета. Дело в том, что использовать режим полета можно не только в самолете, где его просят включать из соображений безопасности, но и дома.

В этом режиме выключаются все датчики смартфона, включая Bluetooth и Wi-Fi, благодаря чему полностью останавливается выполнение всех фоновых функций, что существенно влияет на то, как разряжается смартфон и как быстро удастся зарядить его.

Режим полета выключает также и мобильную сеть, и хотя это тоже положительно повлияет на зарядку батареи, это также оставит вас вне зоны досягаемости для тех, кто будет пытаться дозвониться.

При этом в более дорогих смартфонах включение режима полета никак не повлияет на скорость зарядки, поскольку они устроены так, что зарядка дает смартфону достаточно мощности, чтобы одновременно заряжать батарею и использовать функции смартфона, не тратя заряд аккумулятора.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.