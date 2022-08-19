Пять хитрых уловок, которые помогут ускорить зарядку смартфона

Эксперты рассказали, с помощью каких уловок можно сделать так, чтобы ваш смартфон заряжался намного быстрее, чем обычно.

Смартфон является незаменимой вещью для современного человека, поэтому хочется, чтобы он всегда был под рукой и нормально функционировал. Однако не все гаджеты долго удерживают заряд. И когда на экране появляется красный индикатор, можно использовать уловки, помогающие зарядить смартфон быстрее, чем обычно.

Об этом сообщает издание Ukr.media.

Эксперты рекомендуют выключить гаджет и подключить его к зарядке от электросети. Таким образом он быстрее восстановит свою энергию.

Еще можно включить режим «в самолете», потому что он отключает интерфейсы, которые в основном расходуют заряд батареи, например, Wi-Fi или Bluetooth.

Чтобы смартфон быстрее зарядился, оставьте его в покое, не нужно заходить в социальные сети, смотреть видео и тем более играть в видеоигры.

Также эксперты рекомендуют для быстрого заряда использовать не порт USB в компьютере или автомобиле, а розетку, потому что она обладает высокой мощностью.

Стоит еще знать, что аккумулятор смартфона при охлаждении или перегреве медленно заряжается, поэтому придерживайтесь обычной комнатной температуры.

«Курсор» писал ранее, что большинство пользователей смартфонов, точно знают, что они хотят сделать с мобильным устройством сразу после покупки. Однако, к сожалению, не все знают, чего делать нельзя с новым гаджетом. Эксперты рассказали о «черном списке» нежелательных действий.