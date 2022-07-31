Пять простых советов, которые помогут ускорить работу компьютера

Эксперты поделились советами, с помощью которых можно ускорить персональный компьютер с оперативной системой Windows 10.

Со временем даже самые мощные компьютеры начинают медленнее работать и «тормозить». Но не спешите расстраиваться, возможно, вы сможете самостоятельно устранить проблему, воспользовавшись простыми советами.

Об этом сообщает издание Computerworld.

Эксперты для ускорения работы компьютера советуют изменить настройку схемы электропитания. Откройте раздел с параметрами электропитания и проверьте, в каком режиме работает ваша техника. Если установлен «энергосберегающий», тогда можно его изменить на «производительность» или «сбалансированный» и вы получите прирост производительности.

Также стоит на компьютере отключить программы, которые запускаются по умолчанию при запуске. Возможно, у вас накопилось много программ и приложений, которыми вы не пользуетесь, а они «съедают» скорость вашей машины.

Еще эксперты советуют отключить анимации и другие визуальные эффекты, которыми богата оперативная система Windows. Но стоит учитывать тот факт, что устаревшему компьютеру такие функции будут мешать нормально работать.

Эксперты рекомендуют отключить «прозрачность». Эта функция является на удивление ресурсоемкой, и ее отключение также может помочь вашему ПК.

Если вы заметили, что ваш компьютер после запуска работал нормально, а потом стал «притормаживать», то, возможно, его стоит просто перезагрузить. Этот процесс поможет устранить избыточное использование оперативной памяти, которое может образоваться во время работы с большим количеством программ.

«Курсор» писал ранее, что ученые изобрели сверхпроводник, который ускорит компьютеры в 400 раз.