Ученые изобрели сверхпроводник, который ускорит компьютеры в 400 раз

Компьютеры относятся к отрасли, которая не стоит на месте и постоянно совершенствуется. Недавнее изобретение позволит увеличить скорость компьютеров в 400 раз и более.

Нидерландские исследователи из Делтфского технического университета разработали односторонний сверхпроводник. За счет нулевого сопротивления он блокирует любой ток встречного направления.

Опыты подтверждают, что новое изобретение обеспечивает не только колоссальную экономию энергии, но и, за счет этого, увеличивает быстроту обработку информации компьютерами в 400 раз.

Описывая новое устройство, руководитель исследований Мазхар Али, подчеркнул, что сверхпроводящие диоды совершат переворот в области вычислений. Он сказал: «Сверхпроводники имеют возможность увеличить скорость вычисления электронными устройствами в сотни раз, при этом сэкономив энергию».

Разработки в этом направлении велись давно, однако была проблема в вопросе блокировки проводимости сверхпроводников в разных направлениях, которую пытались решить магнитными полями.

Команда ученых придумала альтернативный способ блокировки направления тока. Они использовали новое квантовое вещество, созданное их коллегами из Университета Джона Хопкинса, которому присвоен шифр Nb 3 Br 8. Аналогично графену, оно имеет толщину, соизмеримую с атомом. Соединение двух сверхпроводников прослойкой из Nb 3 Br 8 позволило создать диод Джозефсона, который обеспечил односторонний ток без использования магнитного поля.

Сейчас исследователи решают другой затрудняющий момент — необходимость сверхнизких температур (-196 °C). Как только они смогут обеспечить работу устройства при обычной температуре, то запустят его в массовое производство.

«Курсор» ранее информировал, что институт Вейцмана представил первый израильский квантовый компьютер.

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