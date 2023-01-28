Разработчики Google придумали, как удалить личные данные из интернета

Личные данные многих пользователей находятся в открытом доступе в интернете, и ими могут воспользоваться злоумышленники в любой момент.

Об этом сообщает Prostomob.

Информация обычно попадает в сеть из баз данных финансовых организаций и других компаний. Обычно этого недостаточно, чтобы украсть деньги без вашего ведома, но большинство людей все равно испытывает дискомфорт от отсутствия конфиденциальности, поэтому намерены удалить свои данные из интернета.

В Google сообщили, что в Android-апплете теперь есть раздел «Results about you». В нем представлена информация о владельце смартфона, которая доступна другим пользователям глобальной сети в результатах поисковой выдачи.

Специалисты по кибербезопасности также опубликовали инструкцию по удалению из результатов выдачи личных данных , таких как номер телефона, домашний адрес, электронная почта, персональные данные, номера карт и другое. Кстати, для удаления информации о себе необходимо будет указать причину этого шага. Следует иметь в виду, что персональные данные будут удалены Google только из результатов выдачи. На сайтах, которые выступают в роли источников информации, они останутся.

Чтобы защитить свои данные, технические эксперты рекомендуют установить двухфакторную аутентификацию. Это двойная защита, где первый уровень — это уникальные логин и пароля, а второй — доступ через СМС‑пароли, почту или приложения‑аутентификаторы. Например: вы вводите логин и пароль от интернет‑банка, после на телефон приходит код по СМС или внутри приложения.

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