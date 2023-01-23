Google начинает волну увольнений: затронет ли это израильских сотрудников

Увольнения происходят не только среди новых сотрудников, но и среди опытных инженеров.

Крупные компании со всего мира продолжают массово увольнять сотрудников, в ближайшее время американский интернет-гигант Google также сократит численность своего штата.

Об это пишет Globes.co.il.

Представители компании уже уведомили о таком шаге 12 тысяч сотрудников, а это 6 процентов. Но израильские работники пока не получали соответствующее письмо от Google, но около двум тысяч человек прислали электронное письмо от руководства, в котором сказано, что решение о том, кто будет уволен, а кто останется, еще не принято.

В тексте также говорится, что руководство израильских филиалов старается сделать так, чтобы волна увольнений затронула как можно меньше сотрудников.

Судя по данным, в США Google сокращала штат не только за счет новых сотрудников и рекрутеров, но и среди опытных специалистов с высокими показателями. Инженеры и другие работники были уволены из таких подразделений, как Google Cloud, Chrome, Android и поисковый продукт компании.

«Курсор» писал ранее, что 18 января о сокращении численности штата объявила американская компания Microsoft. В ближайшее время ее представители оставят без работы 10 тысяч сотрудников.

Еще мы писали, что компания Amdocs, которая является мировым поставщиком систем и услуг в области обслуживания клиентов, объявила о сокращении численности штата.

Напомним, что в Израиле продолжается волна увольнений, все больше компаний предупреждают об сокращении штата из-за нестабильной экономической ситуации. Такой шаг вынуждена сделать и компания Caesarstone, которая является производителем кварцевого искусственного камня.