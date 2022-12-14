Роботы против человека: Amazon готовится заменить персонал

Новый робот Sparrow уже работает на предприятии Amazon в Далласе и скоро сможет присоединиться к остальным роботизированным системам, уже внедренным в технологические процессы.

На протяжении десятилетий ученые заняты идеей обучить роботов тому, что умеют люди, чтобы заменить их в тех сферах, где людям работать необязательно. Разработки искусственного интеллекта, камер и техники сейчас позволяют роботам видеть объекты, идентифицировать и сортировать их.

Об этом сообщает WP.

Amazon, в первую очередь, заинтересована подобными технологиями. Крупнейший в мире ритейлер, наращивающий высокие темпы товарооборота, с финансовой точки зрения старается оптимизировать свои процессы, максимально автоматизируя их.

Еще в 2012 году компания Amazon приобрела компанию по производству мобильных роботов Kiva за 775 миллионов долларов наличными. В 2014 году компания объявила о «челлендже по сбору», поставив перед учеными задачу создать роботов, которые способны поднимать с передвижной полки самые разные предметы, от ручек до упаковок печенья Oreo.

Эти программы привели к тому, что в прошлом месяце Amazon представила своего робота-сборщика под названием Sparrow. Он имеет длинную механическую руку, которая может захватывать предметы до того, как они будут упакованы в коробки. Компания еще полностью не завершила его тестирование, но в рамках эксперимента он уже работает на предприятии Amazon в Далласе. По словам официальных лиц компании, она может сортировать около 65% товаров на складе.

По словам Amazon, Sparrow сможет забирать продукты после того, как они были выгружены из грузовиков и до того, как они будут упакованы и помещены на передвижные стеллажи. После упаковки роботизированная система Amazon под названием Robin будет сортировать товары по назначению, а робот Cardinal поместит их в ожидающую тележку, а затем погрузит в грузовик.

Amazon постоянно заявляет, что большее количество машин позволит людям найти лучшую работу.

«Роботы берут на себя часть часто повторяющихся задач в рамках нашей деятельности, освобождая наших сотрудников для работы над другими задачами, которые являются более интересными», — заявил представитель компании Ксавьер Ван Чау,

Ранее Курсор писал, что Amazon запускает своего первого полностью автономного робота Cardinal.